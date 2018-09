Sindacati | in Italia persi 450 mila iscritti in due anni

RYANAIR - IN ITALIA IL PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO DEI PILOTI/ Sindacati spaccati : "È regolamento aziendale..." : RYANAIR, firmato il PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO dei PILOTI: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:06:00 GMT)

Vertenza Blutec - c'è l'intesa con Invitalia ma i Sindacati chiedono 'garanzie per i lavoratori' : Annunciato, annullato e infine avvenuto in una sede diversa da quella stabiilita in un primo momento. Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico il tavolo sulla Vertenza Blutec di Termini ...

Alitalia : Sindacati - accordo su assegno ricollocazione personale terra in cigs : Roma, 6 lu. (AdnKronos) – “Sottoscritto con Alitalia, presso il ministero del Lavoro, l’accordo per il personale di terra coinvolto nella prosecuzione della cassa integrazione straordinaria, con cui vengono individuati ambiti e profili professionali interessati al ricorso all’assegno di ricollocazione”. Ne danno notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che proseguono: “ora ...

RYANAIR - SCIOPERO 25 LUGLIO IN ITALIA : VOLI A RISCHIO/ Ultime notizie : appello Sindacati a Di Maio e Toninelli : RYANAIR, SCIOPERO personale il 25 e 26 LUGLIO: VOLI a RISCHIO anche in ITALIA, le ragioni della protesta. Le Ultime notizie sulla mobilitazione dei dipendenti della compagnia low cost(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:51:00 GMT)

Italiaonline - raggiunto l'accordo con i Sindacati sugli esuberi : Teleborsa, - raggiunto l'accordo fra Italiaonline ed i sindacati sugli esuberi , che mette fine ad una lunga trattativa ed ai tavoli tenuti al Ministero dello Sviluppo economico , MISE, . In base agli ...

Etihad : Sindacati - ritirare licenziamenti dipendenti in Italia : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Non condividiamo la decisione di Etihad Airways di licenziare 19 dipendenti su un organico che in Italia conta complessivamente 31 persone, tanto più che in altri Paesi europei la compagnia sta adottando soluzioni molto meno impattanti”. Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA sulle intenzioni della compagnia emiratina, che ha avviato la procedura di licenziamento per i dipendenti operativi ...

