Silvia Toffanin | un ritorno col botto Gira una voce | porta alla prima di ' Verissimo'

Verissimo - la prima ospite? Potrebbe essere Chiara Ferragni. Il ‘colpaccio’ di Silvia Toffanin : Chiara Ferragni Potrebbe essere la prima ospite di Verissimo. E’ questa l’indiscrezione raccolta dal FattoQuotidiano.it che se confermata segnerebbe un vero e proprio colpaccio per Silvia Toffanin. Nelle ultime ore la notizia ha cominciato a circolare con insistenza a Cologno Monzese, proprio con l’avvicinarsi del debutto fissato per sabato 15 settembre. Si tratterebbe della prima ospitata televisiva dopo il sì pronuniato a ...

Silvia Toffanin - Francesco Totti ospite a Verissimo : parole speciali : Verissimo, Silvia Toffanin ospita Francesco Totti: un pensiero molto speciale Il 15 Settembre 2018 torna su Canale 5 Verissimo con la bellissima Silvia Toffanin. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato di essere elettrizzata all’idea di tornare a lavoro. L’estate tra relax e famiglia è andata alla grande ed ora la […] L'articolo Silvia Toffanin, Francesco Totti ospite a Verissimo: parole ...

Silvia Toffanin svela il primo ospite di Verissimo : Verissimo al via: Silvia Toffanin annuncia il primo ospite Sabato 15 settembre Silvia Toffanin darà il via alla 23esima edizione di Verissimo, il rotocalco di Canale5 che conduce da dodici anni ormai. Silvia Toffanin, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato il suo primo ospite: “Francesco Totti! Racconteremo la sua vita da calciatore, dirigente, padre e marito. Perchè Francesco è un campione non solo sul campo ma ...

Silvia Toffanin e Verissimo/ Il ritorno fissato per il 15 settembre : tutte le novità a cominciare da Totti : Verissimo tornerà in onda dal 15 settembre prossimo con Silvia Toffanin alla conduzione e Francesco Totti tra gli intervistati. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:51:00 GMT)

Silvia Toffanin e Marco Liorni aprono la stagione televisiva autunnale : Il talkshow sarà di nuovo pieno di ospiti del mondo dello spettacolo, così come di interviste e approfondimenti . Non solo gossip e spettacolo, quindi, perché si parlerà anche dei fatti di cronaca ...

Silvia Toffanin - il suo Verissimo riapre i battenti a metà settembre con tanti nuovi ospiti : Le vacanze sono finite ed è tempo di riaprire gli studi televisivi con i programmi che ci accompagneranno per tutta la stagione. Uno tra questi è sicuramente il talk-show Verissimo . Il seguitissimo ...

Verissimo - data di inizio : Silvia Toffanin torna con grandi interviste : Silvia Toffanin torna con Verissimo a Settembre: data di inizio ufficiale La nuova stagione televisiva è alle porte ormai. Con la fine dell’estate, sul piccolo schermo stanno per tornare i talk-show più amati dai telespettatori italiani. Il salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin è senza dubbio uno dei più seguiti. Non è un caso […] L'articolo Verissimo, data di inizio: Silvia Toffanin torna con grandi interviste proviene da ...

Verissimo 2018 – 2019 : ecco quando inizia la nuova stagione con Silvia Toffanin : Svelata la data di messa in onda di, contenitore pomeridiano del sabato pomeriggio di canale 5 Tempo d’estate, di tuffi di a mare, di montagne e di vacanze. Tuttavia, i palinsesti televisivi non hanno soste e noi siamo in grado di svelarvi per primi la data di messa in onda del rotocalco pomeridiano del sabato pomeriggio di canale 5 dedicato al gossip e alla cronaca rosa che vede alla conduzione, da anni, la bravissima Silvia ...

Ronaldo conteso da Maria De Filippi e Silvia Toffanin per la prima intervista tv : Ronaldo è sbarcato da poco in Italia e fra le regine di Mediaset è già iniziato uno scontro. Sembra infatti che Maria De Filippi e Silvia Toffanin si stiano contendendo la prima intervista del calciatore. Nelle ultime settimane è stato al centro di accesi dibattiti, per le trattative con la Juve, poi per lo stipendio a sei zeri, infine per il suo arrivo nel nostro Paese. Di certo Ronaldo è l’uomo del momento e, dopo l’esordio in ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : Maria De Filippi - Silvia Toffanin e Fabio Fazio si contendono la prima ospitata : L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha ripercussioni anche televisive. Lo giura Alberto Dandolo su Dagospia. 'E' iniziato il toto-ospitata', si legge su Oggi a proposito del calciatore che ...

Marco Liorni parla degli scontri con la Rai e si prepara alla sfida con Silvia Toffanin : Marco Liorni lascia il timone de La vita in diretta dopo ben sette anni e si prepara ad una nuova sfida televisiva. Il conduttore, tra i volti più amati del servizio pubblico, in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Oggi' ha parlato per la prima volta del suo rapporto odierno con la Rai e degli scontri che ci sono stati qualche mese fa. Liorni non ha nascosto che ad un certo punto stava accadendo 'qualcosa di incomprensibile' ma ...

Silvia Toffanin - terzo figlio da Pier Silvio Berlusconi? L’indiscrezione : Pancino sospetto per Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo secondo quanto riferisce il settimanale Diva e Donna sarebbe incinta di Pier Silvio Berlusconi. Gli scatti pubblicati mostrano la ex letterina al mare a Paraggi, in Liguria, con qualche rotondità inusuale per il suo fisico e che quindi fa pensare a un bebè in arrivo. Silvia è partita con il compagno e i loro due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, e chissà che presto la ...

Silvia Toffanin incinta per la terza volta? L’indiscrezione : Silvia Toffanin incinta di Pier Silvio Berlusconi? Conclusa la stagione televisiva con Verissimo, Silvia Toffanin si sta godendo il meritato riposo dopo il grande successo. L’edizione 2017-2018 del rotocalco di punta della rete ammiraglia del Biscione del sabato pomeriggio è stata davvero da record (come affermato anche dal direttore di Rete Giancarlo Scheri) in termini di ascolti e share, sbaragliando la concorrenza. La conduttrice, con ...

Silvia Toffanin - il dettaglio sospetto sul suo corpo : l'indiscrezione sulla gravidanza : Per Silvia Toffanin è finalmente arrivato il momento di un po' di relax al mare con la famiglia. La conduttrice di Verissimo è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna in compagnia di Pier Silvio ...