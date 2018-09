“Si sposano?!” Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo | matrimonio in arrivo? Lui ‘gela’ tutti

caffeinamagazine

(Di martedì 4 settembre 2018) Una storia d’amore mai banale, fin dal principio., D’Alessio e. Da tredici anni conquistano le prime pagine dei giornali di cronaca rosa: il gossip su di loro è sempre molto caldo. Fin dal 2005 quando il cantante napoletano decise di troncare con la moglie e intraprendere una nuova avventura amorosa: una storia chiacchierata, specie per la differenza d’età tra i due protagonisti, ma che ha dato luce a una nuova vita (Andrea, ndr). Qualche mese fa la doccia gelata per i fan della coppia: “Io e mio figlio ci siamo trasferiti” aveva annunciato a mezzo stampa e social la giovane cantante italiana. Le avvisaglie di una crisi, rese note dai rotocalchi da oltre un anno, non erano invenzioni o semplici rumors: le cose tranon funzionavano più da tempo. Ma ‘fortunatamente’, la rottura tra i due è durata solo poco tempo: ...