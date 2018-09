Si rischiarano i cieli di Marte | la tempesta di sabbia si ritira | si tentano nuovi

meteoweb.eu

(Di martedì 4 settembre 2018) Idisi stanno rischiarando: ladiche ha avvolto il pianeta alla fine di maggio oscurando il Sole si sta attenuando, e la Nasa sta “provando a riportare on line” il rover Opportunity, in letargo, nella Valle della Perseveranza. Gli ultimi contatti risalgono al 10 giugno: investito dalla, le sue batterie si sono scaricate e il computer ha adottato una modalità in cui quasi tutti i sottosistemi sono spenti. Il responsabile di missione John Callas, del Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha spiegato che “Opportunity rimarra’ in questa modalita’ finche’ non ci sara’ energia sufficiente per ricaricare le batterie“, eventualità forse possibile nei prossimi giorni, grazie all’attenuazione della. “Non appena il livello di particelle fini nel cielo disara’ sceso al di sotto ...