SI PUO' FARE AMIGO Su Iris il film con Bud Spencer e Jack Palance oggi | 4 settembre

Autostrade : "Cda non può fare valutazioni tecniche" : "E' corretto affermare che il progetto di 'retrofitting' sia stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della società, in quanto la spesa prevista superava i poteri delegati ai managers , circa 5 ...

Ponte Morandi - Autostrade per l’Italia : “Cda non può fare valutazioni tecniche né stabilire urgenze” : “Non è compito né facoltà del consiglio d’Amministrazione fare una valutazione tecnica dei progetti né stabilire l’urgenza o la somma urgenza (ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 2016). Questa valutazione è un obbligo infatti dei responsabili tecnici qualificati come committenti, che in tali casi non necessitano di autorizzazione da parte del consiglio d’Amministrazione e per le fattispecie di urgenza e di somma urgenza non hanno ...

La Var vuole un pari ma ci pensa Cutrone. E Gattuso finalmente può fare festa : MilanoIl primo Milan-Roma a stelle e strisce si colora di rossonero con la giocata di Higuain che manda in porta Cutrone e fa esplodere San Siro. È un segnale di quella che potrà essere la stagione ...

Fitch - De Bortoli : “Paese indebitato non può fare quello vuole. Si smetta di fare promesse che non si possono realizzare” : “Un Paese indebitato non ha la libertà di fare quello che vuole. Spero ci sia uno scatto di responsabilità e che si smetta di fare promesse che non è possibile mantenere, visto lo stato precario dei nostri conti”. Così l’ex direttore del Corriere della sera Ferruccio De Bortoli, intervistato insieme ad Antonio Padellaro alla festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha commentato ...

Incredibile agli Us Open - l'arbitro incita Kyrgios. Federer avvisa : "Non si può fare" : Episodio "inedito" con protagonista il giudice Lahyani sceso a incitare Nick. Federer: "Non si può fare"

Us Open 2018 : l'arbitro incoraggia Kyrgios - Federer : 'Non si può fare' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so", le parole che si sono potute udire di Lahyani. La versione di Kyrgios e Lahyani L'...

Milan - Gattuso : "carattere? Non siamo da prime 4"/ Ultime notizie - sfida alla Roma : "ci può fare male" : Milan, Gennaro Gattuso: "Carattere? non siamo da prime 4". Ultime notizie, sfida alla Roma domani 31 agosto 2018: "i giallorossi ci possono fare male"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:16:00 GMT)

ROMA - DI FRANCESCO/ "Schick? Si può fare bene anche entrando a gara in corso" : ROMA, Di FRANCESCO, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, lancia un messaggio alla propria squadra: "manca la cattiveria, voglio una grande risposta".(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:41:00 GMT)

Tutte le onde che PUOi fare con un taglio medio : Il fascino di avere un caschetto (o un lob) sta senz’altro nel suo trasformismo. E le onde in questo sono delle vere maestre. Perché rappresentano lo strumento più versatile a cui affidarsi per cambiare look in modo facile e divertente. Le ispirazioni sono diverse e molte arrivano dalle star. Tra le ultime ci sono le waves morbide e fluttuanti, in pieno stile anni Quaranta, sfoggiate da Mila Kunis in occasione della prima del film Il tuo ...

Putin è sicuro : la Russia può fare una svolta tecnologica - : La Russia è in grado di ottenere una svolta tecnologica, ha detto il presidente Vladimir Putin, intervenendo al forum Technoprom-2018 a Novosibirsk. Secondo lui, per questo è necessario unire gli ...

I dieci portafortuna più famosi del mondo e di cui nessuno può fare a meno : Che ci crediate o no, la fortuna esiste. Per averla dalla vostra parte, si può fare affidamento su una serie di amuleti e altri portafortuna che possono avvicinarvi alla buona sorte. Eccone almeno dieci, tra i più famosi del mondo.Continua a leggere

Nave Diciotti - Cei : "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri" : Nave Diciotti, Cei: "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri" La Conferenza episcopale italiana ha deciso di ospitare 100 dei migranti bloccati in questi giorni a bordo della Nave. “Il rischio di strumentalizzare rimane veramente alto”, afferma a Sky tg24 il portavoce Ivan Maffeis Parole ...

