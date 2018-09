Si cosparge il pene con la cocaina prima di un rapporto e l’amante muore | “Vogliamo

fanpage

(Di martedì 4 settembre 2018) Un medico tedesco di 42 anni, Andreas David Niederbichler, è ancora in custodia cautelare per la morte di Yvonne M., sua paziente, deceduta per un'overdose da. L'uomo aveva cosparso il suodi nascosto con la drogadi unorale e lei ha avuto una intossicazione. Il padre della vittima: "Deve marcire in galera".