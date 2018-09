SGOMBERO CASE OCCUPATE Salvini | va bene sloggiare furbi e violenti | ma gli altri dove li

Terremoto Molise - lesionate due chiese a Guglionesi e Montecilfone : ordinanze di SGOMBERO per due case : Il Terremoto in Molise ha provocato lesioni anche alla chiesa di Guglionesi e alla chiesa di San Giorgio a Montecilfone. Lo riferisce l’Agensir. Due ordinanze di sgombero per altrettante abitazioni sono state firmate dal sindaco di Montecilfone (Campobasso), Franco Pallotta, e altri due provvedimenti sono in fase di valutazione, ma con molta probabilità saranno esecutivi nelle prossime ore nel comune epicentro delle due scosse di Terremoto ...