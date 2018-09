Sgomberi | Sala frena | «Caso per caso»

Sgomberi - Sala : "Valutare caso per caso - ma non voltare mai le spalle a chi ha bisogno" : Il sindaco commenta la circolare del Viminale e conferma la linea del Comune: "No agli abuisivi tenendo conto di chi vive condizioni di disagio". Majorino: "Folle la direttiva di Salvini, non doveva occuparsi degli italiani poveri?"