Sesso | l’indagine sul web | italiani “promossi” in contraccezione

(Di martedì 4 settembre 2018) Bravi e diligenti. Così appaiono gliche hanno partecipato alcondotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica in occasione della quinta edizione della Settimana del Benessere Sessuale, in programma in tutte le regioni italiane dal 1 al 6 ottobre (con il patrocinio del ministero della Salute e della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). Tema scelto quest’anno per il questionario on line è stato l’uso e la conoscenza dei contraccettivi e delle infezioni sessualmente trasmissibili. Chi ha partecipato al(oltre 500 sono state le risposte ad un questionario nel periodo da aprile a giugno 2018) si dice un habitué di tutti i metodi. Il 56,61% dice di usarli ‘abitualmente’, al contrario di un 20% che risponde con un secco ‘mai’. Il resto ‘a volte sì, a volte ...