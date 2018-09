Serie B | squalificato perugino Kingsley

Serie A - Madragora squalificato un turno per espressioni blasfeme : Rolando Madragora è stato fermato per un turno . Il giudice sportivo dopo la segnalazione del Procuratore federale, ha deciso di dare un turno di stop a Madragora perché “veniva chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressioni blasfeme , individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, ...

Serie A : Parma penalizzato di 5 punti - squalificato Calaio' : Ufficiali i provvedimenti nei confronti del club ducale. Secondo quanto riportato da Sky Sport , il Parma sarà penalizzato di cinque punti durante il prossimo campionato per le vicende relative alle ultime partite dello scorso campionato di Serie B. squalificato per due anni l'ex azzurro ...

Serie A - il Parma penalizzato di 5 punti : evitata la retrocessione. Emanuele Calaiò squalificato per 2 anni : Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino, ha penalizzato il Parma di 5 punti da scontare nella stagione 2018/19. Il club ducale ha quindi evitato la retrocessione in B, che sarebbe scattata se la sanzione fosse stata applicata allo scorso campionato. Il calciatore Emanuele Calaiò invece è stato squalificato per 2 anni e dovrà pagare un’ammenda di 20mila euro per la vicenda dei messaggi sospetti ...