Serie B | Balata | “nella seconda serie tanti talenti”

Balata : 'Mancini ha ragione - la Serie B punta forte sugli italiani' : Questa è la nostra mission e quello che serve per far ripartire il calcio, mettendo in campo i talenti del nostro sport. Ecco perché ci sentiamo in linea con il desiderio del selezionatore azzurro'.

Serie B - Balata inisiste : 'Tutti i club vogliono il campionato a 19 squadre' : ... 'C'è l'esigenza di ristrutturare i campionati con solidità, avere un sistema forte e un futuro chiaro con riforme che tengano conto del tema delicato degli accessi nel mondo del calcio, quanto a ...

Serie B - Balata : “non c’è preoccupazione per Dazn” : ”Serie B preoccupata per DAZN? No, c’è uno splendido rapporto, collaboriamo insieme tutti i giorni e siamo contenti”. Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha commentato così le problematiche relative alla trasmissione delle prime gare sulla piattaforma DAZN. ”È una tecnologia nuova, che si scontra con un deficit della banda larga nel nostro Paese – ha proseguito al termine dell’assemblea di ...

Balata : “Serie B unanime sul campionato a 19 squadre” : “L’assemblea di Lega ha ribadito all’unanimità la nostra posizione sul tema della Serie B a 19 squadre. C’è totale compattezza da parte dei club per la scelta di far partire il campionato con 19 società”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, dopo l’assemblea dei club della serie cadetta. “Rispetteremo comunque le decisioni degli organi di giustizia e quelle della Figc, spero ...

Serie B - Balata : “Gravina distratto da politica federale” : “Ha perfettamente ragione il presidente Gabriele Gravina quando dice che non sono libero. Io, infatti, da nove mesi, rispondo e risponderò sempre a tutti e 19 i miei presidenti dei club associati alla Lega B”. E’ la risposta di Mauro Balata alla conferenza stampa e alle dichiarazioni del numero uno della Lega Pro. “Allo stesso modo lui mi sembra particolarmente distratto dalla politica federale – ha aggiunto ...

Serie B - Balata : 'Pronti a cominciare'. Tommasi : 'Opportuno il rinvio di due giornate' : Il campionato di Serie B continua a essere al centro delle polemiche. Dopo l'incontro con i calciatori, rappresentanti delle squadre del torneo, il presidente della Lega B Mauro Balata ha portato ...

Serie B - Balata : "Venerdì si comincia. 19 squadre? Un bene per il sistema calcio" : Un dibattito lungo, partecipato, appassionato. I calciatori convocati a Roma in rappresentanza di alcune delle 19 società di B su posizioni diverse. L'impossibilità di trovare una sintesi comune. L'...

Serie B a 19 squadre? Balata sentenzia : “stiamo mandando un segnale al movimento” : Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, si è detto fiducioso in merito al via del campionato cadetto “Credo che il campionato debba partire. Farlo iniziare è il dovere di un presidente di Lega. Siamo arrivati al 13 agosto con 19 squadre regolarmente iscritte e dovevamo far seguito ai diritti di queste squadre”. E’ la precisazione del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, in merito al rischio di ...

