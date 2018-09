Serie A | oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida domenica 2 settembre ore 21 - 00. Si prevede il tutto esaurito (oltre 3100 gli abbonamenti sottoscritti). Ex il tecnico Stroppa e il centrocampista Kragl - tra i pitagorici assente il difensore Golemic per squalifica : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la seconda giornata. Goleada della Fiorentina - l’Inter non va oltre il pari : Le sfide domenicali della seconda giornata di Serie A consegnano alcuni risultati interessanti: l’Inter, dopo il tonfo di Reggio Emilia all’esordio, non va oltre il pari in casa contro il Torino. Finisce 2-2 con i nerazzurri che si fanno rimontare due reti. Goleada della Fiorentina, che schianta per 6-1 il Chievo, il quale la scorsa settimana aveva fatto tremare la Juventus. La SPAL, vittoriosa nel pomeriggio sul Parma per 1-0, ...

Serie A - calciomercato da oltre un miliardo : spese folli - si va verso il record [DATI] : calciomercato Serie A- Il campionato italiano è tornato al centro del calcio europeo: dopo alcuni anni di appannamento per via di una crisi sistemica importante, la Serie A è al top per i denari spesi nel mercato. Secondo i dati pubblicati da Marca infatti, l’Italia ha sbriciolato la barriera del miliardo (1021) di euro di spese attestandosi alle spalle della Premier League (1131). Nel mirino per la Serie A il record ottenuto ...

Ascoli Picchio - l'ex Fiorin riparte dalla Serie D : è il nuovo tecnico dell'OltrepoVoghera : Cultore di materia e docente di Laboratorio presso l'università Cattolica di Milano dall'anno accademico 03/04 al 2010 nell'insegnamento di Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra , Calcio,...

Retrocessioni e fallimenti - oltre 10 club verso il baratro : incredibile corsa ai ripescaggi - 2 in Serie A - 3 in Serie B e tantissimi in Serie C [DETTAGLI e SCENARI] : E’ un terremoto con pochi precedenti per il calcio italiano, forse solo al livello di Calciopoli, si apre un’estate caldissima per i campionati di serie A, serie B e serie C, in arrivo clamorosi ribaltoni e classifiche pronte ad essere riscritte con conseguenti ripescaggi in tutte le categorie. Partiamo dal campionato di serie A. Nelle serata di ieri è arrivata la decisione sul ricorso presentato dal Palermo contro il Frosinone dopo ...