Serie A | fascia di capitano | sanzioni a partire dalla prossima giornata

Serie A - sanzioni per la fascia di capitano a partire dalla prossima giornata : Ancora nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo per il mancato utilizzo della fascia di capitano della Lega. L'articolo Serie A, sanzioni per la fascia di capitano a partire dalla prossima giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - i giocatori potranno indossare solo la fascia da capitano della Lega : è ufficiale : Ora è anche ufficiale, da oggi la Lega ha espresso il suo verdetto: i capitani delle squadre di Serie A dovranno obbligatoriamente indossare la fascia creata dalla Lega stessa. Nessuna possibilità di ...

De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano/ Serie A - multa in arrivo per il centrocampista della Roma? : De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano uguale per tutti. Ultime notizie Serie A, multa in arrivo per il centrocampista della Roma? Ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:20:00 GMT)

Serie A - la fascia da capitano diventa uguale per tutti : fascia DA capitano- La Lega Calcio ha deciso di rendere unica la fascia da capitano nel corso di questo campionato. Una fascia da capitano uguale per tutti i capitani della 20 squadre di Serie A. Una scelta sulla falsariga della Premier League, apprezzata da tanti, ma contestata dal alcuni giocatori. IL PAPU GOMEZ NON CI […] L'articolo Serie A, la fascia da capitano diventa uguale per tutti proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

'Fascia di capitano uguale per tutti in Serie A' : la decisione della Lega fa infuriare il Papu Gomez : Papu Gomez è stato sempre attento alla sua fascia da capitano, spesso colorata e ricca di messaggi e ricordi della sua infanzia tutto ciò dovrà cessare 'Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto ...