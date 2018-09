Serie A | anticipi e posticipi del girone d’andata | tifosi furiosi per Juve-Inter

Anticipi e posticipi Serie A 2018/9 dalla quarta alla sedicesima giornata : ecco gli orari e le sfide : Sono stati resi noti gli Anticipi e i posticipi delle giornate di campionato che vanno dalla quarta sino alla sedicesima. ecco il programma dei match e gli orari. Anticipi e posticipi di Serie A dalla quarta alla sedicesima giornata 4ª giornata Sabato 15 settembre ore 15.00 INTER – PARMASabato 15 settembre ore 18.00 NAPOLI – FIORENTINASabato 15 settembre ore 20.30 FROSINONE – SAMPDORIADomenica 16 settembre ore 12.30 ROMA – ...

Calcio - Serie A 2019 : definiti tutti gli anticipi e posticipi dalla quarta alla sedicesima giornata. Date - programmi e orari : La Lega Serie A ha diramato gli anticipi e posticipi dalla quarta alla sedicesima giornata della stagione 2018-2019 di campionato, ossia fino alla settimana prima di Natale. Si riprende sabato 15 settembre dopo la sosta dedicata alle Nazionali con Inter-Parma alle ore 15 (diretta Sky). Nella stessa giornata in programma anche Napoli-Fiorentina (ore 18 sempre su Sky) e Frosinone-Sampdoria (ore 20.30 su DAZN). Tra i big match nelle prossime ...

