Segnali di vita per Huawei P8 Lite | stanno arrivando gli aggiornamenti B637 e B638

optimaitalia

: Segnali di vita per #HuaweiP8Lite: stanno arrivando gli aggiornamento B637 e B638 - OptiMagazine : Segnali di vita per #HuaweiP8Lite: stanno arrivando gli aggiornamento B637 e B638 - triandafil : RT @andreasso1951: L'incredibile 'marea umana' alla festa dell'Unità di Grosseto: alla prima giornata si presentano in 30 disperati - Risca… - maluborghesan : RT @andreasso1951: L'incredibile 'marea umana' alla festa dell'Unità di Grosseto: alla prima giornata si presentano in 30 disperati - Risca… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Sembrava ormai essere arrivato al capolinea il programma riguardante lo sviluppo di uno smartphone come il cosiddettoP8, che quest'anno ha spento la terza candelina dopo la sua commercializzazione. Sembrava, appunto, perché con grande sorpresa oggi 4 settembre ho accolto la notizia dell'approvazione di un nuovo aggiornamento per un device che qui in Italia ha venduto moltissimo e che, grazie anche ad una discreta tenuta nel tempo, risulta essere abbastanza popolare in questa fase storica.Scendendo maggiormente in dettagli, la news odierna riguarda la progettazione dell'aggiornamento, riguardante sia il modello single SIM, sia quello più popolare con dual SIM. Secondo le informazioni che sono state diffuse da una fonte come Stech Guide, sempre in prima linea sotto questo di vista, pare che il duplice pacchetto software contenga solo la patch per la sicurezza ...