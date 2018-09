Sebastian Vettel | l' errore di Monza | l' ultimo di una lunga serie

F1 - Nico Rosberg : “Sebastian Vettel non potrà vincere il Mondiale se continuerà a fare così tanti errori” : “Non puoi battere Lewis Hamilton e vincere il Mondiale se fai così tanti errori” Una sentenza dura e netta quella di Nico Rosberg nei confronti di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Il pilota della Ferrari a Monza ha commesso un altro grave errore in partenza, che ha compromesso tutta la gara e pur con una vettura eccellente, ha ottenuto solamente un quarto posto. Ora Hamilton si è portato a 30 punti di ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton prova la fuga iridata - Sebastian Vettel saprà rialzarsi? : Sul podio di Monza Lewis Hamilton si è preso una marea di fischi (assolutamente immeritati) ma mentre spruzzava lo champagne ai malcapitati sottostanti, aveva un enorme sorriso stampato sul volto. L’inglese ha la consapevolezza di avere di nuovo in mano il suo destino e, soprattutto, il Mondiale di Formula Uno 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, può gestire ben 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a 7 gare dalla ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel l’anello debole della Ferrari? Nel “Tempio della velocità” un altro ko : Questa domenica 2 settembre ci sta quasi per salutare e i tifosi della Ferrari avevano segnato la data odierna con il circoletto rosso. Oggi era il giorno del giudizio, oggi si decideva una fetta importante del Mondiale. In uno dei teatri celebri della Formula Uno, a Monza, Mercedes e Ferrari si esibivano per l’ennesimo episodio della saga e il proemio era stato ben augurante per i colori del Cavallino Rampante: prima fila tutta ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel - ennesimo errore. Colpevole nell’incidente con Hamilton. Mancata lucidità : Sebastian Vettel doveva fare saltare il banco a Monza e invece ha concluso con un quarto posto decisamente al di sotto delle aspettative della vigilia, un risultato che non rispecchia il potenziale della Ferrari e che lascia tanto amaro in bocca. Il GP d’Italia doveva rappresentare l’occasione perfetta per il rilancio del tedesco che puntava a ricucire ulteriormente il distacco da Lewis Hamilton in classifica generale e invece un ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +30 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il GP d’Italia 2018 e ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2018. Il britannico della Mercedes ora ha 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quarto posto sul circuito di Monza dopo un contatto proprio con il rivale nel corso del primo giro. Kimi Raikkonen rafforza la terza posizione con cinque lunghezze di vantaggio su Valtteri Bottas. Di seguito la ...

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all’impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : Era dal 2010 (con Fernando Alonso) che una Ferrari non scattava dalla pole position del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Era addirittura dal 2000 (con Michael Schumacher e Rubens Barrichello) che due Rosse non monopolizzavano la prima fila di Monza. A questo punto per la scuderia di Maranello non rimane che ritoccare l’ultimo (e più importante) record ancora da battere. Ovvero gli otto anni senza vittoria sulla pista di casa. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : il ruolo chiave di Kimi Raikkonen in gara. Si metterà al servizio di Sebastian Vettel? : Kimi Raikkonen ha fatto saltare il banco e ha conquistato un’incredibile pole position per il GP d’Italia 2018: il finlandese ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e domani scatterà dalla prima piazzola a 15 mesi di distanza dall’ultima volta. Un numero d’antologia per il pilota della Ferrari che ha stupito tutti e ha scatenato i suoi innumerevoli tifosi, facendo esplodere il pubblico assiepato sugli spalti del ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta nelle qualifiche sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis ...

Il pilota finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dopo diciotto anni la prima fila del Gran Premio d'Italia tornerà quindi ad essere occupata

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Hamilton vicino - 3° Raikkonen : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, disputate in condizioni d’asciutto nonostante la pioggia mattutina a Monza, sorridono a Sebastian Vettel (1’20″509) sulla Ferrari a precedere Lewis Hamilton (1’20″590) e Kimi Raikkonen (1’20″682) sull’altra SF71H. Quarto crono per l’altro alfiere delle Frecce d’Argento Valtteri Bottas (a ...

Sebastian Vettel - GP Italia 2018 : “La macchina è ok - ma può ancora migliorare” : Sebastian Vettel si presenta decisamente sorridente al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 2018. Il tedesco ha fatto segnare il miglior tempo della giornata e ha dimostrato di avere a disposizione una vettura eccellente in ogni settore e situazione. C’è grande fiducia, ma anche dell’altro, come conferma ai microfoni di Sky Sport. “Oggi è stata una giornata nella quale ...