Se un deputato M5S recita nella serie tv su Ratzinger

M5S - il deputato-velista Mura si dimette : "Contro di me linciaggio mediatico" : Alla fine ha scelto il mare (e la vela). Basta Montecitorio. Anche se alla Camera dei deputati, in realtà, l'hanno visto poco. Andrea Mura, deputato eletto nelle file del Movimento 5 Stelle, si dimette da parlamentare. Lo comunica con una lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fico, pubblicata su Facebook. Nella missiva denuncia "un linciaggio mediatico senza precedenti", "accuse ignominiose basate su fatti inesistenti" e "su ...

Mura - il deputato «velista» espulso dal M5S lascia la Camera : «Chiedo i danni» E Di Maio : gli faccio causa io : Il parlamentare sardo, cacciato dal movimento per le troppe assenze da Montecitorio, ha deciso di dimettersi. «Torno cittadino comune. Ora chiederò i danni»

Mura - il deputato «velista» espulso dal M5S lascia la Camera : «Solo sette giorni di assenza - chiedo i danni» : Il parlamentare sardo, cacciato dal movimento per le troppe assenze da Montecitorio, ha deciso di dimettersi. «Torno cittadino comune. Ora chiederò i danni»

Andrea Mura si dimette da deputato : “Farò causa per le accuse infamanti. Il M5s mi ha espulso senza ascoltarmi” : Il deputato ex M5S Andrea Mura annuncia le sue dimissioni da parlamentare. Dopo l’espulsione dal movimento e l’approdo al Gruppo Misto, il velista ha deciso di mettere fine alle polemiche di cui è stato protagonista in questi giorni, inviando una lettera di dimissioni al presidente della Camera Roberto Fico. Lettera che Mura ha pubblicato poi sul suo profilo Facebook. “Ho subito danni enormi e agirò in tutte le sedi per ...