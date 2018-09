SCUOLA | VIA LIBERA A PANINI E ‘SCHISCETTA’ DA CASA Benevento | Consiglio di Stato dà

Pasticcio al concorso dei precari della SCUOLA. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...

All'appello mancano i presidi : SCUOLA al via con 112 reggenze : Tecnicamente è impossibile ma i presidi della Capitale sembra abbiano acquisito il dono dell'ubiquità, riuscendo a gestire la direzione di più scuole insieme. Si chiamano reggenze e rappresentano il ...

La SCUOLA al via senza prof - ma la soluzione non è una sanatoria : L’anno scolastico non parte sotto i migliori auspici. Difficilmente, alla prima campanella, gli studenti vedranno tutti gli insegnanti al loro posto e destinati a rimanere sulla cattedra per tutto l’anno. ...

SCUOLA - Bussetti : al via nuovi concorsi e a settembre nuovo progetto per la maturità : Ci siamo dati un metodo: analizzare nel dettaglio le criticità, studiare i dati, definire correttivi e condividerli con il mondo dell'istruzione. È così che agiremo per modificare ciò che non ha ...

SCUOLA al via ma nel caos : cattedre senza prof e tanti precari. E a pagare sono soprattutto le famiglie dei disabili : Il governo del cambiamento non cambia i problemi della Scuola. Alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico il caos regna come negli anni passati. Mancano gli insegnanti, soprattutto al Nord; la “supplentite” che già l’ex premier Matteo Renzi aveva promesso di cancellare dal dizionario dei docenti quest’anno conterà 80mila precari in cattedra; gli uffici di un quarto dei presidi saranno occupati da un reggente. E 50mila cattedre di insegnante di ...

SCUOLA/ La "terza via" tra flop della globalizzazione e sovranismo sui banchi : Lo sviluppo economico-sociale basato sull'istruzione di massa a sua volta fondata sulla pedagogia costruttivistica e le competenze mostra la corda a livello planetario. TIZIANA PEDRIZZI(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Quello spezzatino di "educazioni" che uccide gli studenti, di G. ChiossoSCUOLA/ Settima indagine Pisa, dove va a sbattere il politically correct, di T. Pedrizzi

Terremoto Centro Italia - Loro Piceno (MC) : al via i lavori della nuova SCUOLA antisismica : Al via i lavori della nuova scuola primaria “Santini” di Loro Piceno, in provincia di Macerata, grazie ad una donazione del gruppo Unipol. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verrà realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato. Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosità dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole per ...

Piemonte - "lezioni d'amore" sui banchi di SCUOLA : via ai corsi per duemila studenti : Due ore di educazione sentimentale in quarta e quinta superiore con filosofi e psicoterapeuti. Il Consiglio regionale: "Nulla a che vedere col sesso, vogliamo prevenire violenza e bullismo"

Rimini - al via la 10° SCUOLA di eccellenza per la fisica : La giocoleria è un'antica arte circense che richiede allenamento e concentrazione, la fisica è una scienza sperimentale governata da leggi matematiche, ma questi due mondi, che sembrano così distanti,...

Concorsi SCUOLA 2018 : a settembre verrà avviato l’iter - la conferma di Bussetti : Previste nuove assunzioni a partire da settembre nel settore scolastico. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – a margine del Meeting di Rimini organizzato da Comunione e liberazione – ha affermato che “ci saranno nuovi Concorsi nella scuola“, sia per il reclutamento di nuovi insegnanti sia per l’assunzione del personale amministrativo. Nuove assunzioni scuola, Bussetti: “I Concorsi ci […] L'articolo ...

SCUOLA - Bussetti : 'Da settembre via ai concorsi' : "Certo che ci saranno concorsi nella Scuola". Lo assicura il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, a margine del Meeting di Comunione e liberazione a Rimini. "Saranno utilizzati per il nuovo ...

SCUOLA - aggiornamento graduatorie istituto docenti : via alle domande su Istanze online : Il Ministero dell’Istruzione ha riaperto i termini per gli insegnanti interessati all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, che hanno conseguito il titolo di abilitazione otre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie (24/06/2017) ed entro il 1° agosto 2018, al fine del loro collocamento in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia. Via […] L'articolo ...

SCUOLA - via alle assunzioni ma sarà boom di supplenti : ROMA Manca all'incirca un mese alla riapertura delle scuole. Sono solo poche settimane per procedere alle 57.322 assunzioni a tempo indeterminato annunciate ufficialmente dal Consiglio dei Ministri. ...

Foligno - completata la nuova SCUOLA dell'infanzia Scafali"Corvia : E' un'opera pubblica che ha messo in evidenza tutta una filiera che ha lavorato in maniera impeccabile: la buona politica capace di fare scelte proiettate nel futuro, dipendenti pubblici straordinari ...