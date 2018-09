SCUOLA Valutazione | è arrivato lo standard che mancava

ilsussidiario

(Di martedì 4 settembre 2018) Una delle più rilevanti novità introdotte dall'Invalsi è la pubblicazione di descrittori analitici di livello per le classi in uscita dal I e dal II ciclo. DANIELA NOTARBARTOLO(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:10:00 GMT)/ Come mai il sistema produce ignoranza anziché istruzione?, di R. Prando/ Generazione in panchina, anche la motivazione si può educare, di C. Di Michele