Scuola | vaccini | la conta degli alunni fuorilegge Ultime notizie | Milano | 600 mail a non

A Scuola di vaccini. Pediatri - medici e presidi contro i no vax : Roma. Gli alunni italiani si preparano a tornare sui banchi di scuola. La data, per le primarie e per le secondarie, quest'anno varia, a seconda delle regioni, tra il 10 e il 17 settembre. Mentre per le scuole dell'infanzia la campanella ha già rintoccato ieri e i genitori no vax hanno risposto suon

Vaccini obbligatori - rimane in vigore la legge Lorenzin. I presidi : “Impedire l’ingresso a Scuola ai bambini non vaccinati” : rimane in vigore la legge Lorenzin, dunque i bambini che a breve cominceranno l'anno scolastico dovranno essere obbligatoriamente vaccinati, pena l'esclusione (fino ai 6 anni d'età) o una multa da 100 a 500 euro (per quelli compresi tra i 6 e 16 anni). Nel mentre, all'interno del decreto Milleproroghe è contenuto un emendamento che se approvato potrebbe far slittare l'obbligo di un anno.Continua a leggere

Vaccini e Scuola - bambini allontanati da materne e nidi - : La denuncia dei presidi: "E' caos tra legge e circolari. Chi non è vaccinato non entri a scuola". A Bologna sospesi 136 bambini, a Padova in 70 "no vax" non si presentano in classe, 600 solleciti a ...

Scuola E OBBLIGO VACCINI - ALLONTANATI BAMBINI NON IN REGOLA/ Centinaia di casi : audizione esperti alla Camera : SCUOLA e OBBLIGO VACCINI, ALLONTANATI BAMBINI non in REGOLA. Ultime notizie: Centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i bimbi non vaccinati(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Vaccini e Scuola - presidi : "Ritirare l'emendamento che rinvia l'esclusione" : A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, resta la confusione tra legge Lorenzin e circolare ministeriale. Rezza, Iss,: "Sospendere l'obbligo è decisione avventata"

Scuola e obbligo vaccini - allontanati bambini non in regola/ Ultime notizie : centinaia di casi da nord a sud : Scuola e obbligo vaccini, allontanati bambini non in regola. Ultime notizie: centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i bimbi non vaccinati(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:59:00 GMT)

Vaccini - perché il rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a Scuola è pericoloso : La legge Lorenzin, ancora in vigore, impone l'obbligo, ma la circolare Grillo-Bussetti lascia agli istituti la libertà di...

Scuola e obbligo vaccini - primi bambini allontanati da nidi e materne : Gli istituti sono liberi di scegliere se accettare le autocertificazioni, come previsto dalla circolare Grillo-Bussetti, o invece esigere dalle famiglie il documento Asl originale

Scuola e obbligo vaccini - già alcuni bambini allontanati da nidi e materne : Gli istituti sono liberi di scegliere se accettare le autocertificazioni, come previsto dalla circolare Grillo-Bussetti, o invece esigere dalle famiglie il certificato Asl originale

La Scuola riparte male : caos sui vaccini e troppe cattedre vuote : Non è un inizio d'anno scolastico facile quello che aspetta il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Alle questioni irrisolte che si ripresentano puntualmente all'avvio delle lezioni: il ...

Vaccini - la linea dura della Regione : «A Scuola solo chi è in regola» : ... indagati due allievi della scuola di polizia lutto nella scuola È morto Maurizio Lazzarini, preside del Fermi di Redazione online Molto amato dai suoi studenti e da tutto il mondo scolastico ...

Vaccini - l'appello di un genitore : "Mio figlio a Scuola rischia la vita" : "Vi prego di inserire mio figlio in una classe in cui tutti gli altri bimbi siano regolarmente vaccinati. Se si ammala...

Scuola e vaccini : a che punto siamo? : Una legge nelle Marche subordina l’ammissione all’asilo nido alla presentazione del certificato con le vaccinazioni eseguite. Certificazione, non quell’autocertificazione introdotta via circolare dalla ministra Giulia Grillo che non sembra avere il favore di Comuni e presidi, tanto che in molte regioni si stanno preparando soluzioni dedicate. L’emendamento del governo al decreto Lorenzin proroga all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di ...