Scuola | la rivincita del panino Sì al cibo fai-da-te | «La mensa non è un obbligo»

leggo

: RT @leggoit: #rassegnastampa #4settembre #Salvini: 'Troppi stranieri anche nel calcio'. #BiancaGuaccero a Detto Fatto: 'Io, mamma single si… - romoloB : RT @leggoit: #rassegnastampa #4settembre #Salvini: 'Troppi stranieri anche nel calcio'. #BiancaGuaccero a Detto Fatto: 'Io, mamma single si… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #rassegnastampa #4settembre #Salvini: 'Troppi stranieri anche nel calcio'. #BiancaGuaccero a Detto Fatto: 'Io, mamma single si… - leggoit : #rassegnastampa #4settembre #Salvini: 'Troppi stranieri anche nel calcio'. #BiancaGuaccero a Detto Fatto: 'Io, mamm… -

(Di martedì 4 settembre 2018) ... l'Italia per l'anno scolastico 2018-19, avrà 20,9 milioni per la distribuzione di frutta e verdura e di 8,9 milioni per latte e prodotti lattiero-caseari, utilizzando fondi della Politica agricola ...