Scuola e obbligo vaccini | allontanati bambini non in regola Ultime notizie | centinaia di

Vaccini - perché il rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a Scuola è pericoloso : La legge Lorenzin, ancora in vigore, impone l'obbligo, ma la circolare Grillo-Bussetti lascia agli istituti la libertà di...

Scuola e obbligo vaccini - primi bambini allontanati da nidi e materne : Gli istituti sono liberi di scegliere se accettare le autocertificazioni, come previsto dalla circolare Grillo-Bussetti, o invece esigere dalle famiglie il documento Asl originale

Scuola - la rivincita del panino. Sì al cibo fai-da-te : «La mensa non è un obbligo» : ... l'Italia per l'anno scolastico 2018-19, avrà 20,9 milioni per la distribuzione di frutta e verdura e di 8,9 milioni per latte e prodotti lattiero-caseari, utilizzando fondi della Politica agricola ...

Vaccini a Scuola - 300mila firme contro lo stop all'obbligo (mentre è caos nelle Regioni) : Gli annunci del governo sull'obbligo flessibile non sono ancora stati inseriti in alcun provvedimento legislativo e la legge...

Scuola - orario lavoro docenti : il DS può introdurre l’obbligo del badge? : La questione riguardante il controllo delle presenze dei docenti tramite un badge viene, spesso, tirata in ballo in ambito scolastico. Il quotidiano ‘Italia Oggi‘ (numero odierno del 21 agosto 2018) risponde ad una domanda posta in merito alla proposta del dirigente scolastico di una Scuola, di introdurre l’obbligo del badge per il controllo delle presenze degli insegnanti. L’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo ...

Come funzionerà l'obbligo flessibile per i vaccini a Scuola. I 5 articoli del ddl : L'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola diventerà 'flessibile': scatterà solo quando si verificheranno emergenze sanitarie o ci sarà un significativo scostamento dagli obiettivi di copertura fissati. In tutti gli altri casi, basterà rispettare le raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. È questa la strada intrapresa con il disegno di legge M5s-Lega, presentato lo ...

Vaccini - obbligo flessibile - ecco il testo. Cosa fare per il rientro a Scuola : Il disegno di legge sull’«obbligo flessibile» annunciato da mesi dalla ministra della Salute Giulia Grillo e «messo a terra» da un gruppo di senatori giallo-verdi - primi firmatari sono Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega), che lo hanno appena depositato - punta dichiaratamente a «rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale». Ma soprattutto a «promuovere la salute pubblica anche per proteggere ...

Vaccini - la ministra Grillo : «L’obbligo rimane per tutti Basta trucchi sulle autocertificazioni a Scuola» : La ministra della Salute, Giulia Grillo: «C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi. M5s spaccato? No, sono sensibilità diverse su un argomento delicato»

Obbligo vaccini a Scuola : cosa si farà a settembre? : In questi giorni le polemiche sull’Obbligo dei vaccini si sono nuovamente intensificate, anche a livello politico. Quasi certamente, come riporta Ansa, il decreto Milleproroghe non sarà approvato alla Camera prima della pausa estiva, prevista a partire da martedì. Ciò significa che alla riapertura delle scuole, a settembre, i genitori avranno l’Obbligo di presentare l’autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie che hanno ...

Scuola - rinvio obbligo vaccinale riabilita circolare Grillo-Bussetti che introduce l'autocertificazione : Si allargano ogni giorno di più le polemiche sull' obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione alle scuole frequentate dai bambini fino a sei anni: lo slittamento a settembre dell'approvazione del ...

Vaccini a Scuola - medici contrari a proroga. Il ministro : l'obbligo resta : Dall'ordine dei camici bianchi un appello contro l'emendamento che concede l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi anche senza certificato vaccinale. E anche nel M5s non tutti approvano