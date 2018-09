Scoperto un fungo come potenziale antibiotico efficace contro i batteri

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 settembre 2018) Non si ferma la ricerca per una nuova generazione di antibiotici che dovranno servire ad arginare l’aumento esponenziale dei casi di infezioni dovuti alla resistenza che alcunida tempo fa sapere l’Oms. Ed è quindi una buona notizia la scoperta di unpericolosiEscherichia coli, Streptococcus pneumonia e Staphylococcus aureus: si tratta della molecola albomicina delta 2 e la sua azione antimicrobica è stata scoperta e riprodotta in un lavoro pubblicato sulla rivista Nature Communications da Yun He dell’Università di Chongqing, in Cina. La sostanza è promettente perché è stata anche riprodotta fedelmente in laboratorio, quindi diventa potenzialmente producibile su vasca scala a scopi medici. Gli antibiotici sono nella maggior parte dei casi sostanze presenti in natura e con strutture chimiche ...