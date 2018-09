Scontri in Libia | poi l' accordo per il cessate il fuoco

Libia - ministero : in 9 giorni di Scontri almeno 61 morti : E' salito ad "almeno 61 persone" uccise e 159 ferite, cui si aggiungono 12 "scomparsi", il bilancio dei nove giorni di scontri fra milizie a Tripoli a cui dovrebbe aver posto fine per ora un accordo ...

LIBIA - GOVERNO : "CONFERENZA DI PACE IN ITALIA"/ Ultime notizie : Scontri - accordo per tregua a Tripoli : LIBIA, GOVERNO: "Conferenza di PACE in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:27:00 GMT)

LIBIA - GUERRA A TRIPOLI : RIPRESI GLI Scontri TRA MILIZIE/ Ultime notizie : in corso vertice a Palazzo Chigi : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Libia - ripresi gli Scontri a Tripoli «Nuovo pericolo Isis per l’Europa» : Nuove violenze neio quartieri periferici della città. Un incendio sarebbe divampato nell'ambasciata degli Stati Uniti. L'Ue: «Posizione unita degli Stati»

Libia - ripresi gli Scontri : ‘Almeno 50 morti’ A fuoco l’ambasciata degli Usa a Tripoli Site : “Rischio terrorismo per l’Europa” : Sono almeno 50 le vittime degli scontri tra gruppi rivali che da giorni imperversano a Tripoli. A fornire i dati è stato il ministero della Sanità, spiegando che ai morti si aggiungono anche almeno 138 feriti. Tra le vittime figurano almeno 25 civili, secondo la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia. Dopo una pausa di qualche ora, i combattimenti sono ricominciati a fine mattinata a sud della capitale, poco prima dell’inizio ...

Libia - almeno 50 le vittime degli Scontri. Vertice a Palazzo Chigi - : Cresce il bilancio delle violenze fra milizie in corso a Tripoli . Tra i morti ci sarebbero anche 19 civili. La questione potrebbe essere oggetto di parte dell'incontro sul tema migranti tra il ...

Scontri Libia - bilancio sale a 50 morti : 11.28 Nuovo bilancio dei combattimenti in corso da una settimana nei sobborghi di Tripoli, la capitale della Libia.I morti sono almeno 50 e i feriti 138. Lo ha riferito il ministero della Sanità, citato dai media locali. Secondo la missione Onu nel Paese, i civili uccisi sono almeno 19 e tra questi ci sono anche donne e bambini."Proprietà pubbliche e private, strutture civili e campi per sfollati sono stati bombardati",afferma Maria ...

LIBIA - GUERRA A TRIPOLI : FRANCIA SOTTO ACCUSA/ Ultime notizie - dubbio di Salvini "qualcuno dietro gli Scontri" : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “FRANCIA ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:53:00 GMT)

Libia - nuovi Scontri a Tripoli | Salvini attacca Macron : 'La nuova crisi è colpa della Francia' : La Libia non è più un porto sicuro? " Chiedete alla Francia ", replica il vicepremier leghista, sostenuto nella sua posizione anche dal M5s. A partire dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , e ...

Libia - ora l'Italia punta il dito : "Dietro gli Scontri c'è Macron" : "Gli scontri armati in Libia? Credo che dietro ci sia qualcuno". Matteo Salvini si dice preoccupato per l'escalation di violenza a Tripoli e punta il dito verso la Francia."Nulla succede per caso", ha fatto notare ai giornalisti il ministro dell'Interno dopo aver lasciato Palazzo Chigi per un Consiglio dei ministri in cui si è parlato anche di Libia, "Il mio timore è che qualcuno per motivi economici nazionali metta a rischio la stabilità ...

Caos in Libia - fazioni e interessi dietro agli Scontri tra le milizie - : Ecco schieramenti e divisioni di un conflitto che rischia di far saltare le prossime elezioni nel Paese

Libia - violenti Scontri a Tripoli. Salvini : 'Escluso intervento italiano' : Non c'é soluzione militare per la situazione in Libia, solo politica'. Così un portavoce della Commissione europea, che aggiunge: 'l'escalation della violenza sta minando una situazione che è già ...