Scomparsa da 23 giorni | i carabinieri non mollano | nuove audizioni e perlustrazioni

Scomparsa da 22 giorni - l’appello del sindaco per Gessica : “Chi sa qualcosa parli - i suoi bambini devono sapere” : Gessica Lattuca è stata vista per l'ultima volta uscite da una delle case di famiglia nel comune dell'Agrigentino dove vive, 22 giorni fa. Il sindaco di Favara, Anna Alba: "Gessica è una mamma di quattro figli. Ed è proprio questo che ci porta a escludere il sospetto che possa essersi allontanata spontaneamente. Chi sa parli".Continua a leggere

Era Scomparsa dalle Scotte - si presenta al pronto soccorso dopo tre giorni di angoscia : Siena, 2 settembre 2018 - Per cercarla erano stati impiegati anche i droni . Tre ore di angoscia fino a quando Maria Grazia è tornata a farsi viva. Un sospiro di sollievo per la famiglia, che da tante,...

Gessica Lattuca - Scomparsa da 9 giorni da Favara : in campo anche le unità cinofile : Ancora senza esito le ricerche di Gessica Lattuca, la donna di ventisette anni sparita nel nulla il 12 agosto scorso da Favara, nell'Agrigentino. Una ventina di militari ieri ha battuto palmo a palmo le campagne che circondano il centro abitato e nelle attività di perlustrazioni è stato impegnato anche un elicottero dell'Elinucleo Carabinieri di Palermo.Continua a leggere

Gessica - mamma di 4 bambini Scomparsa da tre giorni : 'Aiutateci a trovarla' Foto : Gessica Lattuca , 27 anni, di Favara , in provincia di Agrigento, è scomparsa dallo scorso 13 agosto senza lasciare tracce. La giovane donna è mamma di quattro bambini e dal giorno della sua scomparsa ...

Manuela Bailo - Scomparsa da 11 giorni/ Ultime notizie Brescia : Bolzan "dai messaggi emerge disagio interiore" : Manuela Bailo è scomparsa, dubbi su sms: Ultime notizie Brescia, ansia dei familiari, "quei messaggi di non li ha scritti lei". Continuano le ricerche(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:52:00 GMT)

Padova - donna Scomparsa da nove giorni : doveva parlare con il datore di lavoro di 100mila euro scomparsi dall’azienda : Prima una lite col marito, subito chiarita, poi un appuntamento con il datore di lavoro per parlare di un ammanco di denaro, 100mila euro. È il 30 luglio, Anna Fasol nel pomeriggio ha in agenda all’incontro con Lino De Poli, il titolare dell’azienda di carni di Tombolo (Padova) per cui lavora. Da quel momento sparisce: sono passati nove giorni e ancora non si hanno notizie della ragioniera 59enne di Cittadella, sposata e con una ...

Il giallo della ragioniera di Cittadella Scomparsa da 8 giorni. Soldi spariti e stanza sottosopra : Di lei non si hanno più notizie da otto giorni. Rimangono solo una camera in disordine, degli appuntamenti mancati, dei Soldi spariti e una macchina vuota parcheggiata di fronte alla stazione. Anna Fasol, ragioniera 59enne di Cittadella, nell'Alta Padovana, è scomparsa nel pomeriggio di lunedì 30 luglio senza apparente motivo: aveva un appuntamento in banca insieme al titolare della ditta di carni per cui lavora, ma a ...

Manuela è Scomparsa : otto giorni di ricerche La - falsa - pista degli sms : Brescia otto giorni di silenzio e di orribili presentimenti. Dal 28 luglio scorso non si ha più alcuna notizia di Manuela Bailo, 35enne residente nel Bresciano, scomparsa nel nulla in un sabato ...

Brescia - bimba autistica Scomparsa da 10 giorni - l'appello del padre : 'Se è stata rapita - riportatemela' : 'Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche di indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità'. Lo ha detto nel corso di una manifestazione a Brescia Mdliton Gazi, il padre della ...

“Scomparsa nel nulla”. Paura per la star di Hollywood - fan e parenti in ansia da giorni : Un mistero che sta tenendo allarmati milioni di fan, che affezionati a uno dei volti più noti di Hollywood degli ultimi anni e ora visibilmente preoccupati di fronte a una misteriosa sparizione che sta facendo discutere e parecchio, vista anche la particolarità delle circostanze in cui è avvenuta. Non c’è infatti più traccia ormai da diversi mesi della bellissima Fan Bingbing, attrice famosa per aver preso parte alla saga ...

Ragazzina di 16 anni trovata impiccata in provincia di Savona - era Scomparsa da due giorni : Una Ragazzina di 16 anni, la cui scomparsa da Andora (Savona) era stata denunciata dai genitori mercoledì sera, è stata trovata impiccata in un ex albergo in disuso di Laigueglia, nel Savonese.Subito dopo la scomparsa i residenti della cittadina della riviera ligure di ponente avevano lanciato un appello su Facebook che in poco tempo era stato condiviso da moltissime persone in tutta la zona.Due giorni dopo la sparizione la ...

Iuschra - la piccola Scomparsa nel bosco da 8 giorni : E' stata vista per l'ultima volta 8 giorni fa, mentre era in montagna con un gruppo di educatori. Poi è scomparsa nel nulla. Continuano le ricerche di Iuschra Gazi , la 12enne autistica che giovedì ...

Ragazzina Scomparsa nel Bresciano - dopo otto giorni si teme il peggio : Nessuna traccia di Iuschra dopo le battute con droni, cani olandesi e squadre specializzate. E ora anche suo padre torna a dormire a casa. Il prefetto: lavoreremo fino a sabato

Brescia - nemmeno i cani molecolari trovano tracce della 12enne autistica Scomparsa sei giorni fa : Continuano senza soste le ricerche di Iuschra , la 12enne autistica scomparsa a Serle in provincia di Brescia giovedì all'ora di pranzo mentre era in gita con altri ragazzi disabili. Nella vasta area ...