Scomparsa a 13 anni | dopo 5 anni Maria è tornata a casa Caccia all’uomo che era con lei

Italia-Polonia - 29 anni fa la tragica Scomparsa di due leggende : Scirea e Deyna : Italia e Polonia saranno in campo venerdì sera a Bologna [VIDEO], ore 20.45. Per entrambe sara' l'esordio in Nations League, l'ultima nata in casa Uefa, il torneo delle nazioni che, in pratica, sostituisce il fitto calendario delle amichevoli internazionali che vedevano coinvolte le squadre del vecchio continente in assenza di competizioni ufficiali. Italia-Polonia, una sfida che ha segnato pagine importanti nella storia del calcio e per gli ...

Provincia di Savona in lutto per la Scomparsa del partigiano "Candido" Giovanni Battista Urbani : Anche la segreteria Provinciale del PD e il coordinamento comunale del Pd si uniscono al lutto per la scomparsa di Giovanni Battista Urbani , 95 anni, partigiano Combattente "Candido" : "'Giovanni ...

Myanmar - avvistata in mare nave fantasma Scomparsa anni fa : Era scomparsa poco meno di dieci anni fa, in mezzo al mare, senza lasciare più tracce. Ma qualche giorno fa un gruppo di pescatori l'ha avvistata, sulle coste del Myanmar. A bordo dell'imbarcazione, ...

GIANNI AGNELLI/ L'Avvocato visto dagli americani - a 15 anni dalla sua Scomparsa : Questa sera, sabato 1 settembre, su Tv8 va in onda “AGNELLI”, il biopic dedicato a GIanni AGNELLI a 15 anni dalla sua scomparsa diretto da Nick Hooker.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:03:00 GMT)

Germania : 13enne Scomparsa - riappare dopo 5 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - 13enne Scomparsa riappare dopo 5 anni : Friburgo - Un caso di cronaca sta facendo discutere in Germania: è quello di Maria H ., la ragazza ricomparsa dopo 1944 giorni di assenza. Quando aveva 13 anni ha fatto perdere le sue tracce scappando con un uomo di 40, ...

Runa Moccia - Scomparsa a 17 anni/ Ultime notizie - Asti : dubbi sui messaggi al padre - "non è lei a scrivere!" : Runa Moccia, 17enne scomparsa da Asti: la minorenne era ospite in una comunità della provincia. Sarebbe sparito nel nulla anche il fidanzato egiziano maggiorenne.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:04:00 GMT)

Russia - Scomparsa 31 anni fa durante una scalata su un ghiacciaio : ritrovata 'mummificata' : Come spesso accade quando si ha a che fare con un mistero, la svolta è arrivata per pura casualita'. A porre fine a uno dei più grandi enigmi della storia dell'alpinismo moderno, un caso di scomparsa [VIDEO] che si trascinava irrisolto da oltre trent'anni, sono stati proprio degli scalatori di ritorno da un'impresa sportiva. Forse non l'avevano mai conosciuta da viva, i colleghi che hanno ritrovato il corpo intatto dell'alpinista russa Elena ...

La nave fantasma San Giorgio riaffiora dal Po - era Scomparsa più di 70 anni fa : Era diventata quasi una leggenda, la nave San Giorgio affondata nel fiume Po da oltre settant'anni. Avvolta da un alone di mistero e curiosità è stata oggi rinvenuta. A fare la...

“Morta davanti ai figli e al marito”. La terribile Scomparsa di Daniela - 48 anni : Viaggiava in auto insieme alla famiglia quando, a un certo punto, aveva deciso di fermarsi in una piazzola di sosta a lato della strada. Il controllo del volante l’aveva lasciato al marito, per proseguire il tragitto. Lei, invece, aveva deciso di approfittare di quella piccola sosta per spostarsi sui sedili posteriori e stare così più vicina ai bambini, facendo loro compagnia. Un momento che si è rivelato però fatale per questa ...