Scarso rendimento | non licenziabile il dipendente assenteista

(Di martedì 4 settembre 2018) Ingiustificato il licenziamento perdeterminato dall’elevato numero di assenze per malattia che non esauriscono il periodo di comporto. Ad affermarlo la Cassazione con sentenza n. 10963/2018. La Suprema Corte si è pronunciata sul licenziamento di un autista, alle dipendenze di un’azienda di trasporto pubblico locale, resosi protagonista di una serie di assenze giustificate da certificati di malattia che, per il loro numero e la collocazione temporale, il datore di lavoro riteneva idonee a determinare una situazione di inadeguatezza del soggetto rispetto alle esigenze organizzative e produttive. Soccombente in primo e secondo grado, l’azienda propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la fattispecie dellorientra nell’alveo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo rilevante, si legge nella sentenza, in ragione dell’impossibilità del ...