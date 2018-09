Sassuolo | Squinzi | “De Zerbi come Di Francesco | Boateng leader”

Sassuolo - due big su Ferrari : la decisione di Squinzi : Gian Marco Ferrari , difensore del Sassuolo , resta in neroverde. Lo scrive la Gazzetta dello Sport , con il patron Giorgio Squinzi che ha detto no ai tentativi di Porto e Fenerbahce . Rinnovo pronto per l'ex Samp.

Sassuolo - De Zerbi : “io e Squinzi ambiziosi” : “E’ il posto giusto per me, abbiamo la stessa idea, la stessa voglia di emergere, di renderci protagonisti”. Roberto De Zerbi sente che il Sassuolo è la piazza ideale per spiccare il volo dopo quanto di buono mostrato col Benevento. “Squinzi e’ ambizioso e in questo ci troviamo – continua il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi e’ prematuro dire quale sara’ il nostro obiettivo ma ...

Sassuolo - De Zerbi : “io e Squinzi ambiziosi” : “E’ il posto giusto per me, abbiamo la stessa idea, la stessa voglia di emergere, di renderci protagonisti”. Roberto De Zerbi sente che il Sassuolo è la piazza ideale per spiccare il volo dopo quanto di buono mostrato col Benevento. “Squinzi e’ ambizioso e in questo ci troviamo – continua il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi e’ prematuro dire quale sara’ il nostro obiettivo ma ...