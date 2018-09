Sassari | il funerale fascista per il prof-giurista Todini  Saluto romano | il video

Saluto romano al funerale del professore di Sassari - chi era il “camerata Giampiero Todini” : L’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga l’aveva insignito dell’onorificenza di Cavaliere, e in seguito era anche diventato commendatore. Per commemorare il docente di Storia del Diritto Italiano all’Università di Sassari , una trentina di persone ha fatto il Saluto romano di fronte al feretro.Continua a leggere

Saluto romano al funerale del professor Todini : polemiche a Sassari - : Il gesto è stato ripreso in un video dalla consigliera comunale del centrosinistra, Lalla Careddu, che denuncia: "Nella nostra città, sul sagrato di una chiesa, senza vergogna. Fascisti sdoganati". ...

Camerata Todini - presente! - I saluti fascisti durante un funerale a Sassari : Il docente non ha mai fatto mistero della sua fede politica, e girava sempre con la spilla del Movimento Sociale Italiano. Il figlio, Luigi, è un attivista di CasaPound ed è stato candidato al Senato ...

