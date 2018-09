Sarà un altro l' inquilino di Downing Street che porterà la Gran Bretagna alla Brexit?

Al Bano - altro che ritiro dalle scene : Sarà protagonista di una fiction Rai e di due speciali su Canale 5 : Al Bano Da quando ha annunciato di ritirarsi dalle scene a fine anno (e poi ha ritrattato), gli impegni di Al Bano si sono addirittura intensificati. Mentre le sue corde vocali sono costrette al riposo “perché le ho massacrate per 75 anni”, dice, il cantautore di Cellino San Marco non si risparmia e, dal palco, si appresta a finire sul set di una fiction. Al Bano attore in una fiction Rai “A marzo dell’anno prossimo ...

Hopper e Joyce in Stranger Things 3 saranno una coppia? “Sono fatti l’uno per l’altro - ma…” : C'è speranza di vedere in coppia Hopper e Joyce in Stranger Things 3? Molti spettatori fanno certamente il tifo per loro sin dalla prima stagione. E l'attore David Harbour, che interpreta lo sceriffo della città fittizia di Hawkins in cui è ambientata la serie Netflix non fa eccezione. Hopper e Joyce sono entrambi cresciuti a Hawkins, si fidano l'uno dell'altra e hanno salvato la vita a Will insieme nelle prime due stagioni: per David ...

Overwatch - Diablo - World of Warcraft e molto altro : Blizzard Sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 con tutti i principali franchise : Con la Gamescom 2018 che si avvicina sempre di più, Blizzard ha rivelato i suoi piani per l'importante evento. Quest'anno, Blizzard promette di portare tutti i principali franchise alla manifestazione: Diablo, Starcraft, Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm e Hearthstone. Blizzard ospiterà una cerimonia di apertura della durata di un'ora, quindi ciascuno dei giochi, ad eccezione di Hearthstone, avrà un panel di varie durate, dai 30 minuti a ...

“Cialtrone”. Guido Saraceni contro Salvini. Colpa dell’ultima idea del ministro : Guido Saraceni è ormai uno dei personaggi noti del web italiano. Spopola da anni su Facebook con il suo ‘proverbiale’ cialtroni. Professore universitario in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza della Facoltà di Teramo, Guido Saraceni è docente di informatica giuridica ed è proprio grazie a questa ‘passione’ che ha aperto una pagina Facebook in cui racconta piccoli aneddoti legati alla sua attività di docente e ...

Tour de France 2018 - il mito dell’Alpe d’Huez : Sarà altro show del Team Sky? Vincenzo Nibali è pronto alla battaglia : Dodicesima tappa del Tour de France 2018: partenza da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, arrivo dopo 175 chilometri in cima alla storica Alpe d’Huez. Non c’è bisogno di aggiungere altro per far capire di che stage si tratti, l’ultima del trittico alpino infernale di questa Grande Boucle. Pensi all’ultima erta e i ricordi sono diversi al pari delle vittorie italiane: Fausto Coppi nel 1952, Gianni Bugno nel 1990 e nel 1991, Marco ...

'Non ci Sarà un altro uguale' - 'Arrivo!' : Cristiano Ronaldo alla Juve - la rassegna stampa : E, inevitabilmente, sono arrivate le reazioni di tutto il mondo. La cessione di CR7 dai blancos alla società del presidente Andrea Agnelli è al centro di tutti i quotidiani sportivi, che questa ...

“Shock Cristiano” - “Non ce ne Sarà un altro uguale” : la rassegna stampa spagnola dopo il passaggio di Ronaldo alla Juve [GALLERY] : I giornali spagnoli hanno regalato intere prime pagine a Cristiano Ronaldo, passato ufficialmente dal Real Madrid alla Juventus E’ il colpo del secolo, la Juventus annuncia ufficialmente l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Oltre cento milioni di euro al club di Florentino Perez, che ha accettato di lasciar partire l’asso portoghese una volta appresa la sua volontà di andare via. Un trasferimento pazzesco, che ...

NPD : Mat Piscatella prevede un altro grande anno per Nintendo Switch - sul fronte software Red Dead Redemption 2 Sarà il gioco più venduto del 2018 : Nonostante gli ultimi mesi abbiano visto vendite più lente (ma ancora solide) per Nintendo Switch, la console continuerà la sua grande corsa iniziata lo scorso anno e risulterà come la più venduta del 2018. Questa è la previsione di Mat Pistacella di NPD: l'analista ha affermato che Switch diventerà la piattaforma più venduta negli Stati Uniti per quest'anno, sostenuta dalle forti vendite di Pokemon Let's Go e Super Smash Bros. Ultimate.Detto ...

Nozze super vip. Chiara Ferragni – Fedez - ecco la lista (bomba) degli invitati al matrimonio. Altro che royal wedding… E sì - ci Sarà anche “lei” : Ultimamente Chiara Ferragni e Fedez hanno sconvolto i loro fan pubblicando su Instagram una foto che li ritrae in un modo in cui nessuno li aveva mai visti: lei è sdraiata sul letto, nuda, lui è sopra di lei (con lo sguardo che la dice lunga) e con le mani le stringe i seni. I follower dei due, dopo aver visto la foto in rete, sono rimasti a bocca aperta… Perché in genere Fedez e la Ferragni sono sempre piuttosto composti… E ora? Che è ...

Nokia X6 ad un passo dallo sbarco internazionale : Sarà Android One e avrà un altro nome : ... perché dopo una serie di rumor che si sono rincorsi negli scorsi due mesi, è ormai confermato che Nokia X6 varcherà i confini cinesi per aprirsi al mondo, probabilmente giungendo piano piano anche ...