Sanità | super afflusso di pazienti | l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli attiva

meteoweb.eu

: @ValeNappi Valentina Nappi torna nella sua Napoli per una super pizza nella Sanità - CiadduFederica : @ValeNappi Valentina Nappi torna nella sua Napoli per una super pizza nella Sanità - CarlaRi13 : RT @squopellediluna: L'afroamericano Andrew Gillum sostenuto da Bernie Sanders: dice no alle armi, sì alla sanità pubblica e droghe legger… -

(Di martedì 4 settembre 2018) A causa dell’altissimo numero di accessi che si stanno registrando negli ultimi giorni ed in particolare dal pomeriggio di ieri, la Direzione strategica delhato dalle ore 7 di questa mattina l’Unità di Crisi per la gestione del. L’attività dell’Unità di Crisi, come ormai da prassi, si avvale dei protocolli definiti assieme alla Direzione sanitaria e del supporto di tutti i responsabili delle diverse strutture al fine di governare l’emergenza. «Non possiamo scegliere quantidebbano arrivare al nostro Pronto Soccorso, ma sappiamo bene che in momenti come questi è necessario governare l’emergenza per evitare che vada fuori controllo», spiega il Direttore generale Ciro Verdoliva. «I numeri sono importanti, ma siamo ormai ben rodati nell’affrontare momenti molto difficili. Tutto questo non fa altro che rafforzare la ...