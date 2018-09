San Marino sarà la prima nazione in Europa coperta dal 5G | accesa la prima antenna

Motomondiale - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Misano : In MotoGP il campione del mondo in carica vuole vittoria e chiusura dei conti in classifica generale, mentre tra Moto2 e Moto3 i nostri alfieri dovranno rintuzzare gli attacchi di Miguel Oliveira e ...

Motomondiale - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Misano : Finalmente, e dopo Silverstone lo si può davvero dire, si torna in pista! Il Motomondiale fa tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino 2018, in una delle “culle” delle due ruote. Si attende il solito numero a sei cifre di spettatori sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, per un appuntamento che, dopo la cancellazione della gara inglese, diventa ancor più importante. Marc Marquez, Francesco “Pecco” Bagnaia e ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di San Marino a Misano : Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di San Marino 2018 sul tracciato di Misano Adriatico per provare a raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, ha regalato al “Dottore” ben pochi sorrisi. Per il pilota di Tavullia si tratta letteralmente della corsa di casa, dato che il circuito intitolato a Marco Simoncelli dista appena 14 chilometri da casa Rossi. Il nove volte campione del mondo conosce alla perfezione la ...

Diocesi : mons. Turazzi - San Marino - - "affrontiamo i problemi con azione concorde - coraggio e lungimiranza. Non possiamo rinchiuderci nella ... : "Questioni che investono chi svolge l'alto servizio della politica, ma che toccano le nostre coscienze, questioni da affrontare guardando al domani con generosità e spirito di collaborazione". Per ...

MotoGp – Tutto pronto per lo spettacolo di Misano : ORARI e DIRETTE TV del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini : Giovedì la conferenza stampa piloti, venerdì si accendono i motori a Misano: il programma del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ecco dove seguirlo, anche in chiaro Dopo la pausa forzata di Silverstone, dove non si è corso il Gp della Gran Bretagna per le condizioni critiche del circuito che non permettevano ai piloti di girare in sicurezza in pista, in particolar modo con la pioggia, e una settimana di stop prevista da ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : si riparte a Misano. Meteo permettendo…Le Ducati provano ad insidiare Marc Marquez : Messa alle spalle la grottesca parentesi del Gran Premio di Silverstone, il Mondiale MotoGP 2018 torna in pista per il Gran Premio di San Marino a Misano. Sul tracciato romagnolo, intitolato a Marco Simoncelli, riparte la rincorsa al titolo di Marc Marquez che, sfruttando lo stop del Gran Premio di Gran Bretagna, si avvicina ad ampi passi alla vittoria finale. Lo spagnolo, infatti, mantiene 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi e, ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : programma - orari e tv : Dopo la farsa di Silverstone, dove il Gran Premio di Gran Bretagna non si è potuto disputare a causa del pessimo asfalto del tracciato inglese, si torna a correre, finalmente, con il Gran Premio di San Marino 2018 sulla pista di Misano Adriatico. La Romagna, dunque, è pronta ad accogliere il Motomondiale che, con una gara non disputata, si avvicina ad ampi passi al rush finale. Lo “zero” cumulativo di Silverstone, ovviamente, ha ...

MotoGp – Tutto pronto per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini : la presentazione della settimana ricca di appuntamenti : Si accendono i motori del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. Al via tutti gli eventi del programma di The Riders’ Land Experience. In pista a Misano World Circuit dal 7 al 9 settembre Dal 2007 la MotoGp arriva ad inizio settembre col suo contributo di spettacolo, emozione e coinvolgimento, rappresentando anche un rilevante contributo di natura economica per la filiera dell’industria turistica. Da venerdì 7 a ...

GP di San Marino - mostra a Rimini dedicata al campione Renzo Pasolini : Una mostra che nata a Rimini cinque anni fa è stata capace per tutto il maggio scorso di riempire le sale del Museo nazionale scienza e tecnologia di Milano richiamando decine di migliaia di ...

Tutto pronto per il concerto di Pino Marino ad AntronSano il prossimo 2 settembre in piazza : Una qualche via si cerca solo così, accade nei sentieri meno battuti di montagna come nella scienza. La scoperta della penicillina è il frutto di un errore, di una caduta di muso, non certo di un ...

Due detenuti evasi dal carcere di San Marino : Due detenuti sono evasi, alle 14.30 di oggi pomeriggio, dal carcere dei Cappuccini di San Marino. La dinamica dell'evasione è in fase di ricostruzione, ma di sicuro c'è stata una colluttazione con una ...

Evasione dal carcere di San Marino : posti di blocco fino a Rimini : Evasione, oggi 19 agosto intorno alle 15, dal carcere dei Cappuccinì dell'antica Repubblica di San Marino . E' il carcere più piccolo del mondo, con sei celle in tutto. A fuggire, pare durante l'ora d'aria, due detenuti, un italiano e un serbo, condannati per furto rispettivamente a 12 e 18 mesi. L'Evasione è avvenuta dopo aver sorpreso ...