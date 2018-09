Samsung lo smartphone pieghevole arriverà entro fine anno | la conferma ufficiale

Samsung - smartphone con display pieghevole a novembre?/ Ultime notizie : potrebbe deludere molti - ecco perchè : Galaxy X, smartphone pieghevole Samsung a novembre? Ultime notizie, pronto per la SDC in programma in quel di San Francisco durante il prossimo autunno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:27:00 GMT)

Samsung : l’atteso smartphone pieghevole (Galaxy X) potrebbe arrivare prima del previsto : Se inizialmente l’ipotesi era solo frutto di indiscrezioni trapelate sul web da svariate fonti, da tempo è noto che alcuni dei principali produttori di smartphone stanno lavorando ad un prodotto diverso dai soliti modelli visti fino ad ora sul mercato. Stiamo parlando di uno smartphone pieghevole, una novità in termini di design applicata ai telefoni intelligenti di cui si parla già da molti anni, con un debutto sul mercato più vicino di ...

Samsung - primo smartphone pieghevole entro la fine dell'anno : Teleborsa, - Samsung è pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone . Secondo alcune indiscrezioni la società nordcoreana è pronta a lanciare i l primo modello di telefono "pieghevole", chiamato ...

Samsung pronta a lanciare uno smartphone pieghevole : Roma, 4 set., askanews, - Samsung si appresta a lanciare uno smartphone pieghevole, mossa che il direttore della divisione mobile, DJ Koh, ha spiegato esser basata su ricerche di mercato che indicano ...

Smartphone Android in offerta oggi 3 settembre : LG G6 - Moto G6 Plus - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Sony Xperia XZ2, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 3 settembre: LG G6, Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone 2018 - offerte al prezzo più basso : iPhone X - Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus : Smartphone 2018, offerte al prezzo più basso: iPhone X, Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus Oggi, martedì 28 agosto 2018, diamo uno sguardo alle migliori offerte online su tre Smartphone di ...

Smartphone : i cinesi Huawei scalzano Apple e salgono in seconda posizione. Samsung sempre in testa : Sorpasso nel mondo degli Smartphone. Secondo i dati diffusi oggi da Gartner, nel secondo trimestre del 2018 i cinesi di Huawei si sono assicurati la seconda posizione nella classifica mondiale dei produttori di ...

Samsung Galaxy Note 9 - lo smartphone in grado di far tutto. La recensione di GQ : Samsung chiude il suo 2018 in ambito mobile lanciando uno degli smartphone più completi della sua storia. Il Samsung Galaxy Note 9, presentato all’inizio del mese a New York e uscito da pochi giorni anche in Italia, è più potente, più grande e con un alleato in più in grado di spostare gli equilibri, la S-Pen con il Bluetooth, in grado di spostare gli equilibri che regolano la scelta del tuo nuovo smartphone. Il Note 9 non è solo ...

I 10 produttori di smartphone più affidabili : nuova sfida tra Apple - Samsung e Huawei : Quali sono gli smartphone più affidabili sul mercato? Rispondere in modo esatto a questa domanda è praticamente impossibile, sia perché nuovi device si affacciano sul mercato alla velocità della luce, sia perché raramente emergono statistiche riguardanti i singoli modelli. Tuttavia, salendo di grado e analizzando la situazione per produttori è possibile avere un quadro abbastanza chiaro della situazione. Vediamo dunque come stanno le cose sotto ...

Quali smartphone più pericolosi : Huawei - Samsung - OnePlus ed Apple ad agosto 2018 : Un errore fin troppo grande che si fa nel momento in cui si decide di acquisto di un nuovo terminale consiste nel non tenere conto della lista degli smartphone più pericolosi e di quelli meno nocivi per la nostra salute, per effetto delle radiazioni emesse (per cui l'unità di misura di riferimento è il SAR, ovvero il tasso di assorbimento specifico). In condizioni ideali, questi valori non dovrebbero superare il tetto del 0.6 watt/kg, cosa che ...

Samsung annuncia il primo smartphone Android Go : Il colosso sudcoreano lancia il Galaxy J2 Core: è il primo dell'azienda a montare la versione leggera del sistema operativo. Display da 5 pollici, fotocamera posteriore da 8 megapixel e un giga di ram