laragnatelanews

: Samsung: l’atteso smartphone pieghevole (Galaxy X) potrebbe arrivare prima del previsto - laragnatelanews : Samsung: l’atteso smartphone pieghevole (Galaxy X) potrebbe arrivare prima del previsto - evyna : Samsung: l’atteso smartphone pieghevole (Galaxy X) potrebbe arrivare prima del previsto -

(Di martedì 4 settembre 2018) Se inizialmente l’ipotesi era solo frutto di indiscrezioni trapelate sul web da svariate fonti, da tempo è noto che alcuni dei principali produttori distanno lavorando ad un prodotto diverso dai soliti modelli visti fino ad ora sul mercato. Stiamo parlando di uno, una novità in termini di design applicata ai telefoni intelligenti di cui si parla già da molti anni, con un debutto sul mercato più vicino di quanto si possa pensare.Electronics ha da tempo confermato ufficialmente di essere al lavoro su questo progetto, e la presentazione del fantomaticoX, questo il nome con cui il terminale viene identificato dalle indiscrezioni,essere più vicino di quanto ipotizzato in precedenza. Tanto da spingerea svelare questo nuovo dispositivo giàdella conclusione del 2018. In questo caso tuttavia non si tratta di ...