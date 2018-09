SAMSUNG GALAXY X | SMARTPHONE PIEGHEVOLE A NOVEMBRE? Ultime notizie | lo smartphone con 4

Presenti le cornici sul SAMSUNG GALAXY S10 - ma non il notch : le ultime sul design : Continuano i rumors sul conto del Samsung Galaxy S10, che non dovrebbe presentare il notch, come molti speravano, ma nemmeno un display completamente senza cornici. Il design del prossimo top di gamma, in presentazione probabilmente a margine del MWC 2019 di Barcellona, non si distaccherà troppo da quello dei suoi predecessori, per il dispiacere di chi si cullava nell'idea il produttore potesse finalmente cambiare registro. C'è, però, la ...

Da novembre il SAMSUNG GALAXY X - il primo device flessibile : parla DJ Koh : Sono tanti quelli ad attendere il Samsung Galaxy X, o come si chiamerà il primo dispositivo flessibile prodotto dal brand sudcoreano. DJ Koh, CEO della divisione mobile del colosso di Seul, ha ripreso il discorso qualche ora fa, intervenendo ai microfoni di 'CNBC', ed affermando che lo smartphone in questione potrebbe essere presentando già nel corso di quest'anno, e più precisamente nel mese di novembre, a margine della Samsung Developer ...

I modelli della serie SAMSUNG GALAXY S10 potrebbero avere un design frontale asimmetrico : Si susseguono senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali indiscrezioni degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10 L'articolo I modelli della serie Samsung Galaxy S10 potrebbero avere un design frontale asimmetrico proviene da TuttoAndroid.

Il SAMSUNG GALAXY Note 9 a breve permetterà di disabilitare il tasto Bixby : Stando a quanto rivelato da Samsung Germania, la disattivazione del pulsante Bixby dovrebbe arrivare sul Samsung Galaxy Note 9 entro la fine di settembre L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 a breve permetterà di disabilitare il tasto Bixby proviene da TuttoAndroid.

Controverse novità su tutti i SAMSUNG GALAXY : top di gamma senza funzioni esclusive in anteprima : C'è da digerire un boccone davvero amaro: tutti i possessori di un Samsung Galaxy appartenente alla fascia dei top di gamma, per intenderci il recentissimo Note 9 ma anche S9 e i rispettivi predecessori, dovrebbero non beneficiare più di specifiche funzioni esclusive in anteprima rispetto ai modelli meno costosi. A dichiararlo è niente di meno che il presidente dell'azienda DJ Koh che mette in evidenza tutta una nuova strategia del brand per il ...

SAMSUNG GALAXY J7 2016 l’avventura non finisce qua : Android Oreo in arrivo! : Non buttate via il vostro Samsung Galaxy J7 2016 perché entro la fine dell’anno il dispositivo dovrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: i dettagli.Questo potrebbe essere un cambiamento importante nelle politiche aziendali di Samsung, non sappiamo se avverrà anche per altri dispositivi, ma la speranza è l’ultima a morire.Samsung Galaxy J7 2016 non è ancora finta l’avventura: si aggiornerà ad Android Oreo ...

SAMSUNG GALAXY J7 (2016) potrebbe ottenere Android 8.0 : un bel regalo per tutti gli utenti : Non molto tempo fa, Samsung ha diffuso online i nomi degli smartphone che otterranno Android 8.0 Oreo. Nel lungo elenco, il Samsung Galaxy J7 […] L'articolo Samsung Galaxy J7 (2016) potrebbe ottenere Android 8.0: un bel regalo per tutti gli utenti proviene da TuttoAndroid.

Regalo multifunzione con il volantino Expert : buon prezzo SAMSUNG GALAXY S9 - S8 e Huawei P20 Lite : Agli amanti della tecnologia non sarà certo sfuggito il volantino Expert: un Regalo hi-tech più che utile ossia una stampante multifunzione è in abbinamento a determinati prodotti e va sicuramente messo pure in risalto il prezzo del Samsung Galaxy S9 con speciale sconto rottamazione ma anche quello del non più giovanissimo Galaxy S8 e del Huawei P20 Lite. Prima di tutto è meglio specificare che il volantino Expert sarà valido da questo ...

SAMSUNG Internet beta 8.2 porta a tutti le novità viste su Galaxy Note 9 : Agli amanti delle novità e delle beta, Samsung ha riservato una nuova versione del suo browser per Android L'articolo Samsung Internet beta 8.2 porta a tutti le novità viste su Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Bixby Vision 2.4 arriva su SAMSUNG GALAXY S8 - S8 Plus e Note 8 con molte novità : Bixby Vision si aggiorna alla versione 2.4.01.7 portando diverse novità su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8: tra queste le traduzioni in tempo reale (Live Translation) e le modalità, che per ora includono Amazon Assistant e Adobe Scan. L'articolo Bixby Vision 2.4 arriva su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 con molte novità proviene da TuttoAndroid.

SAMSUNG GALAXY A5 (2017) e Honor 7X ricevono le patch di sicurezza di agosto : Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X si aggiornano in Italia e ricevono - seppur in evidente ritardo - le patch di sicurezza di agosto 2018 L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X ricevono le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 3 settembre : LG G6 - Moto G6 Plus - SAMSUNG GALAXY S9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Sony Xperia XZ2, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 3 settembre: LG G6, Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Super prezzo SAMSUNG GALAXY S9 : come ottenerlo con TIM Party : Se siete clienti TIM da almeno cinque anni acquistare il Samsung Galaxy S9 fino al 6 ottobre vi converrà molto di più: gli iscritto a TIM Party, infatti, avranno la possibilità di portarsi a casa il top di gamma sudcoreano al prezzo scontato di 549.99 euro (in luogo degli 899.99 euro di listino, con un taglio di 350 euro esatti). La promozione prevede l'acquisto in un'unica soluzione (il pagamento rateale non è previsto), questo volevamo ...

SAMSUNG GALAXY Note 9 manuale utente PDF Italiano : manuale utente Italiano Pdf Galaxy Note 9. Tutte quello che serve per usare subito il telefono Android Samsung Galaxy Note 9.