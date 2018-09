Salvini | «Manovra entro le regole | ma cambiare il patto» E lo spread cala

Spread Btp-Bund supera quota 290 punti - poi scende. Salvini : 'La manovra rispetterà le regole' : ... al fine di ridurre il deficit di bilancio, stabilizzare l'economia e mettere un freno alla caduta libera del peso. A Milano bene le banche Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza ...

Salvini : 'sarà una manovra rispettosa delle regole e con meno tasse' : Già in mattinata il vicepremier aveva ribadito che non verrà sforato, ma solo sfiorato, il tetto del tre per cento: 'gli impegni sono impegni' - Riparte il confronto nel governo in vista della manovra ...