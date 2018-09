Saluto romano al funerale del professore di Sassari | chi era il “camerata Giampiero

Saluto romano al funerale del professor Todini : polemiche a Sassari - : Il gesto è stato ripreso in un video dalla consigliera comunale del centrosinistra, Lalla Careddu, che denuncia: "Nella nostra città, sul sagrato di una chiesa, senza vergogna. Fascisti sdoganati". ...

'Camerata presente' - Saluto romano al funerale del professore : Per tre volte, dopo l''attenti' , sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe a Sassari, sono risuonati gli ordini 'Camerata Giampiero Todini' e il plotone ha risposto 'presente' di fronte alla bara con ...

'Camerata presente' - Saluto romano al funerale del professore : Sassari, 4 set. - (Adnkronos) - Per tre volte, dopo l"attenti', sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe a Sassari, sono risuonati gli ordini 'Camerata Giampiero Todini' e il plotone ha risposto 'presente' di fronte alla bara con sopra il tricolore e l’aquila romana. Poi il riposo e il rompete le ri

Sassari - funerale fascista per prof Todini/ Video - fascio littorio e Saluto romano : “Senza vergogna” : Sassari, funerale fascista per il prof universitario Todini “Camerata attenti!”. Video ultime notizie: è polemica dopo la diffusione del filmato sul web(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:14:00 GMT)

Saluto romano a funerale - video su Fb : ANSA, - SASSARI, 4 SET - Il Saluto romano al funerale di Gianpiero Todini, docente di Diritto Italiano all'Università di Sassari, sta suscitando polemiche su Facebook. Nel video si vedono e si sentono ...

Sassari - funerale fascista per il professore scomparso : Saluto romano e inni davanti la chiesa : Il saluto romano e un chiaro richiamo al fascismo per celebrare il funerale del professor Giampiero Todini: è successo a Sassari, dove il professore universitario e giurista è stato così ricordato dopo la sua scomparsa. A denunciare quanto avvenuto, con la pubblicazione di un video delle esequie su Facebook, la consigliera comunale di centrosinistra, Lalla Careddu.Continua a leggere

Il Saluto romano al funerale del giurista scatena la polemica a Sassari : Il tricolore col fascio littorio viene steso sulla bara, mentre i presenti, uomini e donne, si dispongono ordinatamente su quattro file, sul sagrato della chiesa di San Giuseppe a Sassari per alzare il braccio tre volte nel saluto fascista e gridare insieme: "Onori al professore Giampiero Todini. Camerata Giampiero Todini! Presente!". L'episodio, immortalato in un video che nelle ultime ore ha fatto il giro del web, è accaduto domenica scorsa ai ...

Saluto romano al funerale - è polemica : 11.52 Il video del Saluto romano al funerale del docente di Diritto italiano all'Università di Sassari, Gianpiero Todini, sta suscitando polemiche su Facebook. Nel video, diventato virale, si vedono i "camerati" schierati che salutano "romanamente" il professore e rispondono "Presente" al richiamo: "Camerata Giampiero Todini". Il video è stato postato dalla consigliera comunale del centrosinistra,Lella Careddu, che commenta: "Nella nostra ...

Sassari - Saluto romano e vessillo fascista al funerale del professore Gianpiero Todini : Il saluto romano al funerale di Gianpiero Todini, docente di Diritto Italiano all’Università di Sassari, sta suscitando polemiche su Facebook. Nel video si vedono e si sentono i “camerati” schierati dare l’ultimo saluto al professore, alzando il braccio destro e rispondendo con il grido “Presente” al richiamo “Camerata Giampiero Todini”. La scena si ripete per tre volte davanti al feretro sul sagrato della ...

Fece il Saluto romano a Marzabotto - gip archivia : “Non aveva idea della gravità del gesto” : Il giudice per le indagini preliminari ha archiviato le accuse nei confronti del giovane calciatore Eugenio Maria Luppi, che dopo un gol in seconda categoria sul campo del Marzabotto, aveva esultato facendo il saluto romano e mostrando ai tifosi avversari una maglietta con la bandiera della Repubblica di Salò.Continua a leggere

Marzabotto - archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo dopo il Saluto romano : Era il novembre del 2017 quando il calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi scese in campo indossando una maglietta della Repubblica Sociale e la esibì sotto la gradinata di Marzabotto insieme al saluto romano dopo aver segnato un gol. Quasi un anno dopo la Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione, poi disposta dal Gip, perché “non c’è reato”. Luppi era indagato per apologia di fascismo, ma “nonostante la diffusione ...

Saluto romano - gip : archiviare calciatore : 16.12 Non c'è reato nel comportamento del calciatore dilettante Eugenio M. Luppi, che nel 2017 esultò facendo il Saluto romano ed esibendo una maglietta della Repubblica Sociale, sul campo di Marzabotto, paese della strage nazifascista. Il gip di Bologna ha disposto l'archiviazione: "Non può esservi riscontrato alcun pericolo all'ordinamento democratico". La stessa procura era per l'archiviazione: un gesto isolato,di cui il giovane non ...

Saluto romano dopo il gol a Marzabotto - archiviato il calciatore : BOLOGNA - Non c'è reato nel comportamento del calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi, che il 17 novembre 2017 esultò facendo un Saluto romano e mostrando una maglietta della Repubblica Sociale ...

Il consigliere di Verona (e amico di Fontana) che fece il Saluto romano contro le femministe : "Il ministro ha ragione - via la legge Mancino" : Una mozione per impegnare il Comune di Verona a "supportare" con ogni mezzo la "proposta del ministro Lorenzo Fontana di abrogare il dettato normativo" della legge Mancino. E poco importa se nel frattempo l'idea del ministro della Famiglia sia stata affossata, in ordine, dal premier Conte e dai due vicepremier Di Maio e Salvini. La singolare iniziativa locale è stata presa dal consigliere di maggioranza Andrea Bacciga, detto "Barzi", ...