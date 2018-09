Rugby | rinnovo in casa Zebre | David Sisi prolunga il suo contratto con il club per altri

sportfair

: Rinnovo importante per le @ZebreRugby: firma fino al 2020 il seconda linea @DavidSisi - - onrugby_it : Rinnovo importante per le @ZebreRugby: firma fino al 2020 il seconda linea @DavidSisi - - enrilor : @Raiworlds Mi sembra che Eurosport abbia abbandonato il rugby, depennato il rinnovo automatico -

(Di martedì 4 settembre 2018) Il duttile seconda e terza linea italo-inglese infatti ha rinnovato il suocon la franchigia federale fino al 30 Giugno 2020 Il pacchetto di mischia dellopotrà contare perdue anni su, il duttile seconda e terza linea italo-inglese infatti ha rinnovato il suocon la franchigia federale fino al 30 Giugno 2020. Giunto in Italia durante l’estate 2017, il giocatore è stato un punto fisso della rosa della franchigia federale durante la sua prima stagione italiana con 23 presenze nelle 27 gare ufficiali. In particolare sono 18 le gare disputate nella sua prima esperienza nel Guinness PRO14 con una meta nell’ultima sfida, la vittoria di Treviso dello scorso 27 Aprile 2018. Il 25enne nato in Germania in una base militare britannica ma cresciuto a Southampton ha raggiunto ledalla formazione inglese dei London Scottish,dove ...