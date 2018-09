Roma | strade killer | da Prati a Monteverde nuovi limiti a 30 all' ora

Migranti - l’88enne che sfama 250 senzatetto per le strade di Roma : L’angelo dei Migranti e dei poveri si chiama Dino, ha 88 anni e sfama più di 250 persone al giorno grazie al cibo invenduto di commercianti e supermercati che appoggiano il progetto. Fra gli indigenti 50% italiani e 50% stranieri. Rimane acceso il dibattito sull’emergenza degli sbarchi dei Migranti verso l’Italia. Papa Francesco, dopo aver visionato i video con le torture inflitte agli ultimi sbarcati con le loro condizioni ...

Migranti - l’88enne che sfama 250 senzatetto per le strade di Roma : L’angelo dei Migranti e dei poveri si chiama Dino, ha 88 anni e sfama più di 250 persone al giorno grazie al cibo invenduto di commercianti e supermercati che appoggiano il progetto. Fra gli indigenti 50% italiani e 50% stranieri. Rimane acceso il dibattito sull’emergenza degli sbarchi dei Migranti verso l’Italia. Papa Francesco, dopo aver visionato i video con le torture inflitte agli ultimi sbarcati con le loro condizioni ...

Contestazione contro Pallotta per le strade di Roma : i tifosi alzano la voce : James Pallotta è finito nel mirino dei tifosi della Roma per l’ennesima volta, il calciomercato al centro delle critiche dei tifosi Romanisti Le recenti mosse di mercato della Roma di James Pallotta, non hanno certo trovato il consenso dei tifosi giallorossi. L’ossatura della squadra è stata smembrata, cedendo Nainhholan, Alisson ed infine Strootman, cessione dolorosa perchè arrivata last minute, quando tutto sembrava tacere e ...

Si sono separate le strade della Leonis Roma e di Davide Pacor : Roma – Tanti anni vissuti assieme, in palestra e sui campi di Roma prima e di tutta Italia poi; un percorso durato dieci anni e che giunge oggi alla sua conclusione: la Leonis Roma comunica che Davide Pacor non sarà più il massofisioterapista della società. Protagonista di quattro promozioni, dalla Serie D alla Serie A2: “Davide è sempre stato un punto di riferimento per l’Eurobasket” – commenta il Presidente della Leonis Roma, ...

Crollo Genova : Gdf in sedi Autostrade di Genova - Firenze e Roma : Genova, 22 ago., askanews, - La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Genova, sta eseguendo in queste ore sequestri di documenti nelle sedi della società Autostrade di Genova, Firenze e Roma ...

Temporali a Roma : alberi cadono su auto/ Ultime notizie - video nubifragio : strade allagate - traffico in tilt : Temporali a Roma: alberi cadono su auto. video nubifragio e Ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:45:00 GMT)

Nuovo nubifragio a Roma - strade allagate e alberi pericolanti : vietato l'accesso a Piazza del Popolo : Il nubifragio torna ad abbattersi sulla Capitale. A causa del violento temporale abbattutosi nel primo pomeriggio sulla città, molte le strade che risultano allagate e scatta l'emergenza anche per gli ...

Ponte Morandi - quando Romano Prodi regalò le autostrade ai Benetton : La storia di autostrade per l'Italia non è soltanto una storia imprenditoriale ma politica. E in uno dei tanti pezzi di questa vicenda rientra anche Romano Prodi . Da presidente dell' Iri, la cassaforte pubblica delle partecipazioni industriali, ricorda Il Fatto quotidiano , Prodi ...

Violenta grandinata su Roma Nord. Strade e stazione metro A chiuse : Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo ...

Violenta grandinata su Roma Nord. Strade e stazione metro A chiuse : Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo sulla tratta. Ferma anche la linea tram numero 2. Rami caduti in strada sono segnalati in zona Re di Roma su via Ardea, tra via Fregene e via Cerveteri, con la strada chiusa al traffico. Un albero è caduto ...

"X mille Strade" : Concluso il pellegrinaggio a piedi verso Roma dei 140 giovani perugini per incontrare papa Francesco - in vista del Sinodo ... : Il vescovo ausiliare mons. Giulietti: «I frutti si vedranno una volta tornati a casa nel saper affrontare con uno spirito nuovo gli impegni di ogni giorno della propria identità cristiana». Quattro ...

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deviati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Romane. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovanissimi, ...

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deviati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Romane. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovanissimi, ...

Romania - guerriglia tra le strade di Bucarest : cariche della polizia e lanci di lacrimogeni. Più di cento persone ferite : Più di cento persone sono rimaste ferite nel corso degli scontri di ieri sera, venerdì 10 agosto, a Bucarest, in Romania. In piazza, dopo l’appello lanciato dalle opposizioni, sono scese decine di migliaia di persone per chiedere le dimissioni del governo e per protestare contro l’allontanamento della procuratrice anticorruzione Kovesi. Nel video, i momenti di tensione tra la polizia e i gruppi minoritari (la manifestazione è stata ...