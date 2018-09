Roma | scarica i mobili vicino a un cassonetto | il vicino lo riprende e viene multato

Roma - in strada tutti i mobili della casa : discarica in via del Torraccio : Scambiare la strada - ancora - per una discarica a cielo aperto e riempire un angolo della Capitale di rifiuti. Vecchi mobili scassati, frigoriferi ed elettrodomestici. Succede in via del Torraccio al ...

Roma - la beffa del treno-discarica : i rifiuti restano al Salario : Ne parliamo dopo Ferragosto. La frase tormentone di questi giorni vale anche per le 700 tonnellate di spazzatura che da due mesi sono stipate in un treno, sotto il sole, nella stazione Roma ...

Roma - in fiamme nella notte la discarica del campo nomadi La Barbuta : nube da Ciampino a Capannelle : Ciampino, ancora un vasto incendio di rifiuti in nottata al campo rom della Barbuta, a ridosso di via Appia, dell'aereporto e del Gra. Al lavoro per tutta la notte, fino alle prime ore dell'alba ...

Tenta di salvare vicino da scarica elettrica : 2 morti folgorati nell'hinterland Romano : Due uomini sono morti folgorati nella tarda serata di ieri a Velletri, vicino Roma. A quanto ricostruito dai Carabinieri, il proprietario dell'abitazione, un muratore albanese di 48 anni, aveva finito di montare un ponteggio sulla facciata della sua casa quando è morto probabilmente per una scarica elettrica da un lampione addossato all'impalcatura. L'altra vittima è il suo vicino, un romano di 56 anni, che era intervenuto per ...

Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca - trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i Romani : 'Continuate a segnalare' : Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei Frigoriferi. E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo ...

Roma lercia : cittadini esasperati. Comune e Regione litigano sulla discarica - Civitavecchia aiuta Roma : La guerra politica su 'discarica sì, discarica no', su 'è colpa della Regione, è colpa del Comune'. Un'amministrazione convinta di essere sulla strada giusta nonostante tutto, dalla realtà ai numeri, ...

Roma - la discarica Laurentino 38 : 'Qui rifiuti di altri quartieri' : rifiuti. L'odore è forte e sgradevole. Il paradosso di Laurentino 38 è che i cassonetti sono semivuoti, anzi l'Ama ieri dopo la rivolta del giorno prima ha incrementato i passaggi, ma i rifiuti sono ...

Maugliani : no discarica Roma? Montanari preferisce discarica cielo aperto : Maugliani: sarà gioia di topi e cinghiali Roma – Di seguito quanto affermato da Rocco Maugliani, segretario Pd della provincia di Roma. “L’assessore Pinuccia Montanari dice no a una discarica di servizio a Roma? Evidentemente ritiene sia giusto che la città continui ad essere quella discarica a cielo aperto in cui si è trasformata ultimamente. Per la gioia di topi e cinghiali”. “Noi non permetteremo che ...

Montanari : Regione - Roma non avrà discarica : Roma – Pinuccia Montanari, assessore capitolino all’Ambiente, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto, a margine di una campagna contro l’abbandono degli animali. Ha di fatto risposto al suo omologo della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, il quale aveva affermato che Roma Capitale ha bisogno di una discarica di servizio. “Vorrei rispondere all’assessore Valeriani, Roma Capitale ha una strategia sui ...

De Priamo : 5S vogliono scaricare su Romani inefficienze amministrative : De Priamo: Raggi continui a fare sindaco e non sceriffo Roma – A seguire il comunicato del capogruppo di FdI in Campidoglio, Andrea De Priamo. “Apprendiamo che la sindaca è pronta per attivare il serivizio della cosiddetta ‘video-delazione’ che permetterà al Campidoglio di risalire ai cittadini dal comportamento irresponsabile e quindi multarli. Certamente, siamo convinti che i romani non attenti alla cura della città e ...