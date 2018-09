Roma | ponti sorvegliati per tre anni | lavori anche a Corso Francia

A Roma sono centinaia i ponti da tenere d'occhio : Articolo aggiornato alle 11,30 e alle 18,20 del 16 agosto 2018 - Abbiamo pubblicato per errore una foto del ponte Morandi a Roma invece che del ponte della Magliana. Il ponte oggetto di polemiche è quello progettato da Carlo Cestelli Guidi che attraversa il Tevere, mentre quello di Morandi costeggia un'ansa del fiume. Ci scusiamo con i lettori sono 400 i ponti che il Comune di Roma deve tenere d'occhio e già prima ...

Sophia Loren villa Romana del marito Carlo Ponti in vendita : luogo incantato a due passi dal Colosseo : Qui sono passati grandi personaggi del mondo del cinema: da Federico Fellini, Vittorio de Sica e Roberto Rossellini ad Alberto Sordi che la usò come location per la scena iniziale del film 'Un ...

Omicidio a colpi di spranga nel campo rom di Ponticelli - arrestati in Romania i due killer : Sono stati individuati in Romania i due presunti esecutori materiali dell'Omicidio di Lucian Memet, l'uomo di etnia rom assassinato con coltellate, colpi di bastoni di legno e spranghe di ferro nell'...

Omicidio a colpi di spranga nel campo rom di Ponticelli - arrestati in Romania i due killer : Al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo, con il supporto del servizio di cooperazione ...

Roma - auto si ribalta sulla Pontina : chiusa l'uscita per Campoverde - traffico in tilt : Ennesimo schianto sulla Pontina. 'Possibili rallentamenti sulla via Pontina per il ribaltamento di un veicolo all'altezza dello svincolo di Campoverde, al km 53+700, in direzione di Latina'. Lo ...

Roma - traffico in tilt dal Gra alla Pontina : mattina di caos sulle strade : traffico congestionato nella Capitale questa mattina. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code in interna dalla Bufalotta all'Appia, anche per un incidente al km 46 circa in ...