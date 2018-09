Roma | monte ingaggi in crescita del 7% | Dzeko resta il più pagato

Roma - strade killer : da Prati a Monteverde nuovi limiti a 30 all'ora : Tutti iniziò con le buche. Era inverno quando sulle strade di Roma spuntarono i cartelli con la riduzione dei limiti di velocità, decisi dall'amministrazione per motivi di sicurezza: 20, 30 e 50 ...

Roma - Kolarov contro Marusic : "Come puoi giocare per il Montenegro se non sei nato lì?" : Al derby di Roma mancano più di tre settimane, ma la sfida tra il Romanista Kolarov e il laziale Marusic è già iniziata. Stavolta però le due squadre della Serie A non c'entrano, mentre c'entrano, con ...

Roma - si stacca un pezzo di muro dal Monte Tarpeo. FOTO : Roma, si stacca un pezzo di muro dal Monte Tarpeo. FOTO Nel crollo, avvenuto in una via adiacente al Foro Romano, nessuno è rimasto ferito. Da un primo sopralluogo della Soprintendenza sarebbero state riscontrate infiltrazioni d'acqua nella parete, forse dovute al maltempo. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Roma - crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...

Champions - sorteggi a Montecarlo 18 La Diretta Roma nel gruppo G con Real Madrid - Cska e Viktoria Plzen : Con un leggero ritardo rispetto l'orario previsto è iniziata la cerimonia del sorteggio della Champions League, che prenderà il via il 18/19 settembre prossimi e che si concluderà l'1 giugno 2019 a ...

Roma - auto 'cannibalizzate' a Montesacro : raffica di furti : Un furto su commissione. Evidentemente ai ladri servivano un cruscotto ed un volante di una Smart. A farne le spese è stata una giovane professionista che ieri mattina, su un tratto di via Val Solda, ...

Roma - voragine a Monteverde dopo nubifragio nella Capitale : Roma,, askanews, - Queste le immagini della voragine che si è aperta dopo l'ultimo nubifragio all'inizio di via Fonteiana a Monteverde, a Roma, all'angolo con via di Donna Olimpia e a pochi metri dal ...

Roma : si apre una voragine in strada a Monteverde : Si è aperta un’altra voragine in strada a Roma. La profonda buca è stata notata dagli abitanti del quartiere Monteverde oggi poco prima delle 16. Per questo è stata chiusa, nel tratto iniziale, “via Fonteiana fra via di Donna Olimpia e via Abate Ugone”, twitta Luceverde Roma, il servizio di infomobilità di Aci. Sul posto, per la messa in sicurezza, la polizia di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Deviata la linea 871 ...