ROMA | METRO A CHIUSA DA SAN GIOVANNI A OTTAVIANO | CAOS TERMINI Ultime notizie | principio

ROMA - chiusa la metro A : “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ROMA - incendio in una galleria di servizio : metro in tilt Chiuse 10 stazioni della linea A : Le fiamme nella galleria di servizio che contiene cavi elettrici e fibra ottica. Molto fumo ma nessun ferito. Istituiti bus navetta sostitutivi

ROMA - fumo in metro A. Chiuso tratto : 18.42 fumo nella metropolitana a Roma. La linea A è stata chiusa nel tratto tra San Giovanni e Ottaviano per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche. A causarlo, secondo quanto informano i vigili del fuoco, l'incendio di una galleria di servizi interrata in via Marsala dove sono allocati cavi elettrici, telefonici, fibra. Nel tratto Chiuso è in funzione un servizio sostitutivo con autobus.

ROMA - il mago della metro a Salvini : 'Solo migranti in regola - io ho la partita Iva' : Da vent'anni intrattiene i viaggiatori con i suoi spettacoli di magia. Cambiano i sindaci in Campidoglio, a palazzo Chigi si avvicendano i governi. Ma Pathan prosegue imperterrito il suo show fatto ...

ROMA : Raggi - avanti con lavori Metro C : ANSA, - Roma, 24 AGO - "Stiamo seguendo passo dopo passo i cantieri della Metro C: oggi voglio farvi vedere queste riprese inedite del pozzo di via Sannio e degli scavi ad Amba Aradam, dove sorgerà la ...

ROMA - guasto stazione Garbatella : metro B interrotta per un'ora - : Interessato il tratto tra le stazioni Castro Pretorio ed Eur Magliana. La circolazione, scrive Atac, l'azienda di trasporti capitolina, è ripresa poi normalmente sull'intero percorso

ROMA - dalla botanica all’astronomia : ecco il progetto “Metropoli resiliente” - 20 appuntamenti : Mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, osservazioni astronomiche, laboratori didattici sull’ambiente e sulla fauna urbana, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science in ville e parchi Romani (Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell’Appia Antica), passeggiate, letture ad alta ...

Violenta grandinata su ROMA Nord. Strade e stazione metro A chiuse : Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo sulla tratta. Ferma anche la linea tram numero 2. Rami caduti in strada sono segnalati in zona Re di Roma su via Ardea, tra via Fregene e via Cerveteri, con la strada chiusa al traffico. Un albero è caduto ...