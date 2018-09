Roma-L' Aquila | sindaci contro il caro-pedaggi chiedono aiuto a Toninelli

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...

Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio : scossa M 3.1 a Rocca di Botte/ Ultime notizie - sisma tra Roma e L’Aquila : Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio: scossa M 3.1 a Rocca di Botte, vibrazioni avvertite tra le provincie di Roma e L'Aquila. Ultime notizie e scosse in tempo reale: M 4.8 in Bosnia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Al Nuovo Cinema Aquila di Roma torna “Il cratere” : torna in sala IL CRATERE di Silvia Luzi e Luca Bellino. A grande richiesta dal 30 agosto al Nuovo Cinema Aquila di Roma. Dopo i successi nei festival di tutto il mondo, IL CRATERE, l’opera prima di Silvia Luzi e Luca Bellino, arriva a grande richiesta al Nuovo Cinema Aquila a partire dal 30 agosto. Ogni sera alle 21,45. IL CRATERE torna in sala dopo essersi appena aggiudicato il premio per la miglior regia e per la migliore attrice alla ...