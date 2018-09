Roma | Kluivert | “voglio fare il titolare”

Roma - Kluivert : 'Ho giocato diversi minuti - ma voglio diventare titolare' : Appena 64 minuti nelle prime tre giornate di campionato per Justin Kluivert, due presenze contro Torino e Atalanta e solo panchina nell'ultima sfida contro il Milan. Nessuna occasione fin qui dal ...

Roma - Kluivert a Di Francesco : "Voglio essere titolare" : A Trigoria parlano poco, perché il club, consapevole del momento non semplicissimo, cerca di tutelarli da una piazza già sul piede di guerra. In nazionale, invece, i calciatori della Roma si lasciano ...

Roma - Kluivert sms a Di Francesco : "Voglio essere titolare" : Roma, Nzonzi torna a casa da campione del mondo: commozione a Colombes continuita' - L'ambientamento procede bene, ma adesso il giovane Justin si aspetta di più: 'Voglio diventare titolare, sono ...

Totti - Manolas - De Rossi - Kluivert e Mirante diventano Venom : lo spot della Roma : Da New York allo spogliatoio della Roma, da Eddie Brock ai calciatori gialloRossi. È questo il risultato della collaborazione nata tra Warner Bros e il club di James Pallotta, che ha prodotto uno spot ...

Roma-Atalanta - probabili formazioni : Kluivert in vantaggio su El Shaarawy. C’è Zapata : Roma-Atalanta- Tutto pronto per il monday night della 2^ giornata di Serie A. La Roma ospita l’Atalanta in quella che si annuncia una sfida di grande intensità e spessore. Di Francesco si affiderà al 4-3-3. Addio a Strootman, al suo posto Cristante dal 1′. In attacco unico ballottaggio Kluivert-El Shaarawy con il primo decisamente favorito. […] L'articolo Roma-Atalanta, probabili formazioni: Kluivert in vantaggio su El ...

Roma - Kluivert verso una maglia da titolare : Secondo quanto riferito da Sky Sport Justin Kluivert , neo acquisto della Roma , dovrebbe partire titolare nella partita che i giallorossi giocheranno lunedi contro l' Atalanta .

Roma - Bosz ex allenatore di Kluivert : 'E' molto forte e con una grande tenuta mentale' : 'Justin Kluivert? È un giocatore molto forte, con una grande tenuta mentale, con me si allenava molto, ho un ottimo ricordo di lui. Se è un'ala destra o sinistra? Lui è piccolino fisicamente, ma è ...

Roma - Kluivert convince Koeman : convocato dall'Olanda. Papà Patrick è soddisfatto : 'Il club giallorosso ideale per lui' : Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona ha parlato della scelta del figlio di accettare la sfida in giallorosso: "Io avrei preferito che ...

Kluivert debutta nella Roma - mentre l'amico Nouri esce dal coma. Proprio a lui ha dedicato la maglia numero 34 : La maglia numero 34 dell'AS Roma, Justin Kluivert l'ha scelta per omaggiare l'amicizia che lo lega ad Abdelhak "Appie" Nouri, suo ex compagno di squadra all'Ajax colpito da malore l'8 luglio del 2017, durante un'amichevole contro il Werder Brema. Il giovane calciatore era finito in coma per un collasso cardio-circolatorio in seguito al quale, nonostante l'utilizzo del defibrillatore e il trasporto immediato all'ospedale di Innsbruck, venne ...

Papà Kluivert : 'United e Barcellona? Ha scelto lui la Roma - ora vinca lo scudetto' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , il padre Patrick , ex Milan e Barcellona, rivela alcuni segreti del figlio, a partire dai consigli impartitigli: 'Cosa gli ho detto? Di stare attento alle ...

Roma - papà Kluivert : "Corri Justin. Con questa squadra puoi raggiungermi" : ... il cross per il gol-vittoria di Dzeko: "Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo - confessa Patrick intervistato da Alessandra Bocci nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' -. ...

Roma - Kluivert fa sognare i tifosi : A lto, tatuatissimo, ribelle dentro e, parecchio, fuori dal campo, così tanto da conoscere la prigione. Morale: il modello evocato dal presidente sarebbe di quelli da non sottoporre ai baby, ma nel ...

Roma - Kluivert : Justin non vuole essere solo il figlio di Patrick : Quando Kluivert jr deciderà una finale di Champions League, allora Patrick sarà il papà di Justin e non viceversa. Perché oggi l'attaccante della Roma è ancora il figlio di Patrick. Magari succederà ...

Roma - tra gol - assist e spider : con Kluivert si sogna già : A lto, tatuatissimo, ribelle dentro e, parecchio, fuori dal campo, così tanto da conoscere la prigione. Morale: il modello evocato dal presidente sarebbe di quelli da non sottoporre ai baby, ma nel ...