Roma | incendio Metro A | stazioni chiuse Ultime notizie | caos Termini | le fermate | da San

Chiusa a Roma la Metro A tra le stazioni San Giovanni e Ottaviano per incendio : Roma, 4 set., askanews, - E' Chiusa la Metro A di Roma tra le stazioni di San Giovanni e Ottaviano 'per verifiche tecniche'. Atac è stata costretta alla chiusura del servizio dopo che si era ...

Roma - chiusa la metro A : “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - autobus Atac a fuoco : paura sull’Aurelia Antica/ Ultime notizie incendio - è il 21esimo da inizio 2018 : Roma, autobus Atac a fuoco: paura sull'Aurelia Antica, era vuoto perchè tornava in deposito. Ultime notizie, è il 21esimo mezzo incendiato da inizio 2018: l'odissea dei trasporti pubblici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:34:00 GMT)

Incendiò i rifiuti all'isola ecologica Preso piRomane : tradito dagli abiti : TORRE DEL GRECO - Incendiò i rifiuti all'isola ecologica, tra cui plastica e provocò un vasto incendio, Preso piromane: tradito dagli abiti. La polizia municipale di Torre del Greco, grazie ad alcuni ...

Roma - incendio nella pineta di Castel Fusano : Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Vigili del fuoco in azione nella pineta di Castel Fusanoa Roma per un incendio all'altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e la protezione civile.

Allarme incendio alle porte di Roma : Sterpaglie, piccoli fusti e macchia mediterranea a fuoco nella Valle del Baccano a Campagnano, alle porte della capitale. Un maxi incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, a dare l'Allarme ...

Incendio a Cinecittà : distrutto set di Roma Antica/ Video ultime notizie : danni ammontano a 4 milioni di euro : Roma, Incendio a Cinecittà, Video ultime notizie, bruciato il set della città Antica: scenografie e impacature in fumo. In cenere parte del set della serie Rome, danni per milioni di euro.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:46:00 GMT)

Roma - incendio a Cinecittà : danneggiate alcune scenografie : Roma, incendio a Cinecittà: danneggiate alcune scenografie È accaduto all’una di notte in via Vincenzo Lamaro. Ancora sconosciute le cause del rogo Continua a leggere L'articolo Roma, incendio a Cinecittà: danneggiate alcune scenografie proviene da NewsGo.

