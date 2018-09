Roma - giù frammenti di mura dal 'Passetto' : frammenti delle mura del 'Passetto' di Borgo , che collega Castel Sant'Angelo al Vaticano, sono caduti questa mattina intorno alle 8.25. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale del I ...

'Camerata presente!' - i saluti Romani al funerale del giurista : Roma, 4 set., askanews, - 'Camerata Giampiero Todini!'. 'presente!'. Fanno discutere a Sassari i funerali di Giampiero Todini, professore di Diritto italiano nella facoltà di Giurisprudenza dell'...

Il saluto Romano al funerale del giurista scatena la polemica a Sassari : Il tricolore col fascio littorio viene steso sulla bara, mentre i presenti, uomini e donne, si dispongono ordinatamente su quattro file, sul sagrato della chiesa di San Giuseppe a Sassari per alzare il braccio tre volte nel saluto fascista e gridare insieme: "Onori al professore Giampiero Todini. Camerata Giampiero Todini! Presente!". L'episodio, immortalato in un video che nelle ultime ore ha fatto il giro del web, è accaduto domenica scorsa ai ...

Crollo chiesa San Giuseppe a Roma - Vicariato nel mirino : 'Mancata verifica strutturale' : La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami comincia a fare i conti con i propri fantasmi. Soprintendenti, progettisti, direttori di lavori, che stanno finendo in queste ore sotto la lente d'ingrandimento ...

Giulia Salemi e Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018? / Avvistati a Roma per la registrazione del promo : Giulia Salemi e Fabio Basile sono i prossimi inquilini del Grande Fratello Vip 2018? I due sono stati Avvistati a Roma, dove in questi giorni si registra il promo di...

Svelate le collaborazioni nel nuovo album dei TiRomancino - da Giuliano Sangiorgi a Elisa e Thegiornalisti : Dopo mesi di attesa, ecco rivelate alcune delle collaborazioni presenti nel nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre prossimo dopo il rilascio del primo inedito Noi casomai, che Federico Zampaglione ha presentato nel corso della sua ospitata al Festival di Venezia. Entusiaste per l'affetto mostrato nei confronti del nuovo singolo, Federico Zampaglione ha così deciso di rivelare tante delle altre collaborazioni che ha voluto ...

Roma San Basilio. Giuseppina Bini morta in casa : fermato il figlio : Giuseppina Bini è stata trovata morta nella sua abitazione di San Basilio a Roma, al terzo piano di via Diego Fabbri.

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez - Giusy Ferreri canta Roma-Bangkok insieme agli sposi. E la futura moglie balla sul tavolo : È proseguita tutta la notte la festa tra gli invitati al Matrimonio e i futuri sposi Chiara Ferragni e Fedez a Noto, a Palazzo Nicolaci. Tra i numerosi ospiti anche Giusy Ferreri, che ha cantato Roma-Bangkok insieme alla blogger e al rapper.

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste"/ Match winner con la Roma - Gattuso : "Lui e Higuain? C'è spazio per tutti" : Miln, Patrick Cutrone: "critiche ingiuste". Ultime notizie, il commento di Gennaro Gattuso sul Match winner con la Roma: "Lui con Higuain? spazio per tutti"

GIUSY FERRERI AL PARTY DI FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Video - canta 'Amore e Capoeira' e 'Roma Bangkog" : Ospite del PARTY prenuziale di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, GIUSY FERRERI si è esibita a tarda notte nei suoi tormentoni tra i quali 'Roma Bangkok e 'Amore e Capoeira'.

Diretta/ Milan Roma (risultato live 1-1) streaming video tv Sky : pari di Fazio - rossoneri raggiunti : Diretta Milan Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro altro big match in Serie A, i rossoneri arrivano dalla sconfitta del San Paolo

Roma - crolla tetto chiesa San Giuseppe : si indaga per disastro/ Ultime notizie - continua recupero opere d'arte : Roma, crollo San Giuseppe dei Falegnami: interventi per recuperare le tele. Ultime notizie, oltre 200 dipinti presenti all'interno della chiesa sita in Roma, zona Foro Romano