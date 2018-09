Roma | fatto sgomberare insediamento abusivo a piazzale Magellano

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 agosto : Investigatori a Genova - Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui piloni 9 - 10 e 11 : L’inchiesta La Finanza da Autostrade. Avvisi di garanzia in vista A caccia di prove – Investigatori a Genova, Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui controlli ai piloni 9, 10 e 11. A breve una decina di indagati di Ferruccio Sansa Argento e bronzo di Marco Travaglio Non sono un esperto di #MeToo, come peraltro di nessun altro “hashtag” (ultimo sinonimo di conformismo). Ma stento a capire l’equazione Harvey ...

Roma - Kluivert convince Koeman : convocato dall'Olanda. Papà Patrick è soddisfatto : 'Il club giallorosso ideale per lui' : Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona ha parlato della scelta del figlio di accettare la sfida in giallorosso: "Io avrei preferito che ...

Di Francesco : Roma - out Perotti e Nzonzi. Mercato? Soddisfatto : Roma - 'Abbiamo messo dentro giocatori nuovi e importanti, ho difficoltà nel fare la formazione e ben vengano questi tipi di difficoltà. C'è tanta qualità e tanta prospettiva. Se è un organico ...

Calciomercato Roma - Monchi soddisfatto del lavoro della società : “mai ricevuto un no da Pallotta” : Monchi tira le somme dei colpi messi a segno in questa sessione estiva di Calciomercato: le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma “Questo è il mio secondo mercato estivo e devo dire che non ho mai ricevuto un no da Pallotta. A volte ci ho messo un minuto a convincerlo, a volte qualche ora e altre un giorno ma alla mi ha sempre detto sì”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza ...

Roma - le parole di Monchi : 'Soddisfatto del nostro calciomercato' : ... il direttore sportivo si è dichiarato molto soddisfatto proprio durante la presentazione del nuovo acquisto Nzonzi : 'Siamo qui per presentare un campione del mondo, un grande giocatore e sono ...

Calciomercato Roma - Monchi soddisfatto : “abbiamo fatto ciò che avevamo in testa” : Il direttore sportivo giallorosso ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nzonzi “Il mercato in entrata finisce domani, in uscita rimarrà invece aperto. Credo comunque che siamo vicini alla fine e sono molto contento anche se si può sempre fare meglio“. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, si esprime così sul mercato del club giallorosso. “Abbiamo fatto ciò che avevamo in testa ...

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - tutto fatto : atteso a minuti nella capitale. I dettagli dell’operazione : Steven N'Zonzi alla Roma, le Ultime notizie: accordo col calciatore ma non con il Siviglia. E attenzione alla concorrenza di Paris Saint Germain e Monaco(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:19:00 GMT)

Real Madrid-Roma - Di Francesco : 'Difesa disordinata - abbiamo fatto errori grossolani' : 'Non mi è piaciuta la fase difensiva iniziale, hanno lavorato in maniera disordinata e avrei preferito non succedesse, specialmente sul primo gol che ha poi determinato la dinamica della gara. abbiamo ...

La fattoria degli animali - in arrivo il film tratto dal Romanzo : Molti avranno sentito parlare di Andy Serkis in qualità di attore che ha prestato le sembianze, tramite effetti speciali in cgi, a diversi personaggi fantastici come Gollum de Il Signore degli anelli, Snooke di Star Wars e Cesare dei recenti Pianeta delle scimmie. Ma l’interprete britannico ha anche una carriera di attore vero e proprio (da ultimo il contrabbandiere Ulysses Klaue di Black Panther) e di regista. In queste ultime ore è ...

Brizzi - la procura di Roma chiede archiviazione : «Il fatto non sussiste» : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e attore Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo la presentazione di tre denunce. Per il procuratore aggiunto Maria...

Caso Brizzi - la Procura di Roma chiede l'archiviazione : "Il fatto non sussiste" : “Il fatto non sussiste”. Lo affermano i pm in merito alla vicenda delle presunte molestie riguardante Fausto Brizzi. La Procura di Roma – come riporta il sito di Repubblica – ha infatti chiesto l’archiviazione per il regista Romano, indagato a seguito delle denunce presentate da tre donne.Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati lo scorso aprile per episodi contestati risalenti al 2014, 2015 e 2017.prosegui la letturaCaso ...

Fausto Brizzi - la Procura di Roma chiede l’archiviazione per le accuse di molestie : “Il fatto non sussiste” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo le denunce presentate da tre donne. Per i pm infatti “il fatto non sussiste“: in base a quanto accertato dai magistrati, nella vicenda non sono stati riscontrati profili di natura penale. Nello scorso mese di aprile lo stesso Brizzi era stato ascoltato dai pm e aveva fornito elementi utili a chiarire la sua posizione. ...

Brizzi - la procura di Roma chiede archiviazione : 'Il fatto non sussiste' : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e attore Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo la presentazione di tre denunce. Per il procuratore aggiunto Maria Monteleone, ...