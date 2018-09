Roma | chiuse 10 stazioni della metro A | incendio in una galleria di servizio Migliaia a

Roma - incendio Metro A : stazioni chiuse/ Ultime notizie - caos Termini : le fermate - da San Giovanni a Ottaviano : Roma, Metro A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:41:00 GMT)

Roma - incendio in una galleria di servizio : metro in tilt Chiuse 10 stazioni della linea A : Le fiamme nella galleria di servizio che contiene cavi elettrici e fibra ottica. Molto fumo ma nessun ferito. Istituiti bus navetta sostitutivi

Maltempo Roma : alberi caduti - chiuse vie d’accesso a Piazza del Popolo : Disagi alla circolazione per gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del Maltempo di ieri a Roma: è stato disposto il divieto di transito in Piazza del Popolo a causa di due alberi pericolanti. L’area è tra le più colpite dal nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale. Disposte chiusure in Via Ferdinando di Savoia – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio – Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio ...

Violenta grandinata su Roma Nord. Strade e stazione metro A chiuse : Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo sulla tratta. Ferma anche la linea tram numero 2. Rami caduti in strada sono segnalati in zona Re di Roma su via Ardea, tra via Fregene e via Cerveteri, con la strada chiusa al traffico. Un albero è caduto ...

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deviati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Romane. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovanissimi, ...

NUBIFRAGIO A Roma : STRADE CHIUSE PER ALLAGAMENTI/ Video ultime notizie : rami caduti - disagi circolazione treni : NUBIFRAGIO a ROMA: il maltempo si sta abbattendo sulla Capitale provocando disagi ed ALLAGAMENTI. Problemi nella circolazione a causa delle STRADE sommerse dall'acqua.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Metro C Roma - chiuse indagini : 25 rischiano processo - anche Alemanno : Metro C Roma, chiuse indagini: 25 rischiano processo, anche Alemanno Metro C Roma, chiuse indagini: 25 rischiano processo, anche Alemanno Continua a leggere L'articolo Metro C Roma, chiuse indagini: 25 rischiano processo, anche Alemanno proviene da NewsGo.

Roma - è il weekend di Roger Waters : strade chiuse e bus deviati : weekend movimentato per la viabilità a Roma : alcune strade saranno chiuse e varie linee di bus saranno deviate per il concerto di Roger Waters previsto domani al Circo Massimo, il Lazio Pride in ...

Roma : Gallerie Tangenziale e Giovanni XXIII chiuse da lunedì per lavori : Roma – Il Comando della Polizia locale di Roma Capitale sta predisponendo misure finalizzate al potenziamento dei servizi di viabilita’ nelle localita’ maggiormente interessate dalle possibili ripercussioni traffico, derivanti dalle chiusure che si renderanno necessarie per consentire gli interventi di manutenzione disposti dal dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di RomaCapitale. I lavori comporteranno la ...