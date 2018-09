Roma | cadono frammenti dal Passetto di Borgo | area transennata

Roma - cadono frammenti dalle mura del 'Passetto' di Borgo - : L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di mattina in via Borgo Sant'Angelo, nei pressi del civico 23. Polizia locale e vigili del fuoco hanno disposto un transennamento dell'area e hanno chiesto l'...

Temporale a Roma - cadono alcuni alberi. Disagi per la viabilità - : Un violento nubifragio ha colpito la Capitale nel pomeriggio, la via Nomentana è chiusa al traffico. Ripercussioni anche sulla circolazione dei bus

Temporale a Roma - cadono alcuni alberi. Disagi per la viabilità : Temporale a Roma , cadono alcuni alberi. Disagi per la viabilità Un violento nubifragio ha colpito la Capitale nel pomeriggio, la via Nomentana è chiusa al traffico. Ripercussioni anche sulla circolazione dei bus Parole chiave: ...

Temporali a Roma : alberi cadono su auto/ Ultime notizie - video nubifragio : strade allagate - traffico in tilt : Temporali a Roma: alberi cadono su auto. video nubifragio e Ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:45:00 GMT)